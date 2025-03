Miss Italia FVG 2025: al via le selezioni su Telefriuli

La corsa per diventare Miss Italia 2025 partirà ufficialmente in Friuli-Venezia Giulia mercoledì 19 marzo alle ore 21:00 con una serata speciale, trasmessa in diretta su Telefriuli. Ad accompagnare l’inizio di questa prestigiosa kermesse sarà una madrina d’eccezione: Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, che presenzierà all’evento inaugurale.

Telefriuli inaugura il percorso regionale

La prima serata delle selezioni regionali, durante la quale verrà eletta anche la nuova Miss Telefriuli, sarà condotta dal volto noto di Telefriuli, Michele Cupitò. L’evento, organizzato dall’emittente televisiva insieme all’agenzia modashow.it guidata da Paola Rizzotti, titolare esclusiva del marchio “Miss Italia” in Regione, rappresenta un appuntamento atteso con entusiasmo dal pubblico e dalle aspiranti miss.

Parterre di ospiti di prestigio

Oltre a Ofelia Passaponti, la serata vedrà protagoniste altre due bellezze regionali già affermate: Eleonora Paron, Miss Friuli-Venezia Giulia 2024, e Angela Borghese, Miss Cinema Friuli-Venezia Giulia 2024. La loro presenza non solo arricchirà lo spettacolo, ma offrirà alle nuove candidate l’occasione di confrontarsi con chi già ha vissuto l’emozione della passerella nazionale.

Un’opportunità per le giovani friulane

L’organizzatrice regionale, Paola Rizzotti, invita tutte le giovani del territorio ad approfittare di questa opportunità unica. «Con grande entusiasmo siamo pronti a ripartire con il tour di Miss Italia», afferma Rizzotti, ricordando che la partecipazione è totalmente gratuita e rivolta a tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni. Iscriversi è semplice: basta contattare l’agenzia modashow.it al numero 393.3352362 o compilare il modulo presente sul sito ufficiale www.missitalia.it.

Il sogno continua fino alla finalissima di agosto

La vincitrice del titolo di Miss Telefriuli guadagnerà l’accesso diretto alle successive tappe regionali, fino alla prestigiosa finale che incoronerà “Miss Friuli-Venezia Giulia 2025”. L’appuntamento conclusivo è fissato per fine agosto nella cornice del Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro, palcoscenico che eleggerà la bellezza regionale destinata alla grande finale nazionale.

Per aggiornamenti e informazioni dettagliate, è possibile visitare le pagine social ufficiali di Miss Italia Friuli-Venezia Giulia su Facebook e Instagram, oltre al sito www.missitalia.it.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook