Gender gap, Fedriga illustra i progressi al Consiglio regionale

Le azioni concrete a favore della donna intraprese dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sono state al centro del dibattito in Consiglio regionale. Il governatore Massimiliano Fedriga, intervenuto sul tema dell’uso del linguaggio di genere, ha posto l’accento su come l’impegno della sua Amministrazione superi la semplice declinazione di un termine al maschile o al femminile, puntando invece su misure incisive e rivolte al benessere familiare e all’occupazione femminile.

Incentivi e sostegno alle famiglie

Fedriga ha ricordato come, nel corso di quasi sette anni di governo, siano stati quintuplicati i fondi a favore delle famiglie. Tale impegno si è tradotto nell’aumento dei congedi parentali sia per madri che per padri, e nella promozione di misure specifiche che favoriscono l’assunzione a tempo indeterminato delle donne con incentivi crescenti alle imprese, soprattutto se l’assunzione riguarda madri con bambini piccoli.

Friuli-Venezia Giulia al vertice per occupazione femminile

I risultati di queste politiche si riscontrano nei dati: la Regione ha ridotto il divario tra occupazione femminile e maschile, attestandosi ai vertici nazionali. Questo risultato è frutto di una strategia che ha previsto, tra l’altro, contributi per il sostegno all’inserimento dei figli negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, oltre al potenziamento di tutte le iniziative volte a facilitare la partecipazione alle attività extrascolastiche.

Oltre la mera forma linguistica

“Non mi sento di ridurre la battaglia a favore delle donne a una mera questione di linguaggio” ha sottolineato Fedriga, ribadendo come la parità di genere debba passare attraverso misure concrete che incentivino la presenza femminile nel mondo del lavoro e agevolino la gestione dei tempi famiglia-lavoro.

La direzione intrapresa dalla Regione dimostra l’efficacia di misure che colmano il gender gap, puntando su sostegni mirati e investimenti consistenti. Se da un lato resta da fare ancora molta strada sul piano culturale, dall’altro i dati premiano già l’impegno di un’amministrazione che, come ha ricordato il governatore, si è concentrata in modo netto su interventi capaci di portare risultati tangibili.

