Giornata dello Sport 2025 a Trieste: inclusione e discipline per tutti

Si è svolta oggi al Palachiarbola di Trieste la Giornata dello Sport 2025, un evento dedicato all’inclusione che ha visto protagonisti atleti con disabilità e studenti delle scuole del territorio. Organizzata dal Cest Trieste, la manifestazione ha coinvolto anche Trieste Atletica, Ads Zarja, Asd Compagnia Arcieri Trieste e Asd Tergeste.

Un’occasione di crescita per studenti e atleti

L’iniziativa ha offerto un’opportunità di crescita per tutti i partecipanti. Gli atleti del team Cest e gli alunni della scuola primaria Rossetti, della scuola media Rilke, dei licei Slomšek e Carducci, supportati da operatori sportivi ed educatori specializzati, si sono cimentati in diverse discipline: calcetto, baskin, pilates, atletica, sitting volley, tiro con l’arco e hockey.

Secondo l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, eventi come questi sono fondamentali non solo per l’inclusione delle persone con disabilità, ma anche per la crescita dei giovani e delle società sportive coinvolte. “Possiamo far conoscere tante discipline e trasmettere a tutti il valore fondamentale dell’inclusione“, ha sottolineato Roberti, portando i saluti del governatore Massimiliano Fedriga e dell’intera Giunta regionale.

Il ruolo del Cest Trieste nell’inclusione sociale

Il Centro Educazione Speciale Trieste (Cest) è un punto di riferimento per l’inclusione dal 1971, impegnandosi nella realizzazione di progetti di vita per le persone con disabilità e le loro famiglie. L’obiettivo è promuovere autonomia, diritti e autodeterminazione, attraverso lo sport e altre attività educative.

Grazie a eventi come la Giornata dello Sport, il Cest riesce a creare connessioni tra realtà diverse, favorendo la partecipazione attiva di atleti con disabilità e il coinvolgimento di scuole e associazioni sportive.

Sport e inclusione: un modello per il futuro

La Giornata dello Sport 2025 ha dimostrato ancora una volta che lo sport è un potente strumento di inclusione e crescita personale. Le esperienze degli anni passati hanno evidenziato come molte realtà sportive, dopo aver partecipato all’evento, abbiano deciso di continuare a collaborare con atleti con disabilità, ottenendo risultati straordinari.

L’auspicio è che questa iniziativa possa diventare un modello replicabile, incentivando sempre più società e scuole a investire su progetti di sport inclusivo. Il successo dell’evento conferma che l’inclusione non è solo un valore, ma una realtà possibile grazie all’impegno di tutti.

