Udine e Lignano insieme per Friuli Doc: nasce l’anteprima al mare

Udine e Lignano Sabbiadoro stringono un patto strategico per promuovere le eccellenze enogastronomiche e artigianali del Friuli-Venezia Giulia. A sancire l’accordo sono stati Alessandro Venanzi, vice Sindaco di Udine e organizzatore di Friuli Doc, e Liliana Portello, Assessore alle Attività produttive di Lignano.

Per la prima volta, la celebre rassegna enogastronomica regionale avrà una sua anteprima speciale nella località balneare, con l’obiettivo di attrarre turisti e valorizzare il territorio.

Lignano ospita l’anteprima di Friuli Doc

Dal 30 maggio al 2 giugno, Lignano Sabbiadoro diventerà la vetrina perfetta per anticipare i sapori e le tradizioni di Friuli Doc. L’evento si svolgerà tra Piazza del Sole e Viale a Mare, nel cuore pulsante di Lignano Pineta.

La scelta del periodo non è casuale: il ponte dell’Ascensione per il pubblico austriaco e tedesco e la Festa della Repubblica italiana garantiranno una grande affluenza di turisti, segnando così l’inizio ufficiale della stagione estiva.

Quaranta stand per un viaggio nei sapori friulani

L’anteprima di Friuli Doc a Lignano vedrà la presenza di circa 40 stand dedicati a specialità culinarie, vini pregiati e artigianato locale. Sarà un’occasione unica per scoprire e degustare i migliori prodotti del Friuli-Venezia Giulia, in una cornice suggestiva tra mare e tradizione.

“Per la prima volta in 30 anni, abbiamo deciso di portare Friuli Doc fuori dai confini di Udine” – ha dichiarato Alessandro Venanzi. “L’obiettivo è creare sinergie con i territori che vedono Udine come un punto di riferimento e rafforzare l’offerta turistica della Regione.”

Un’opportunità per turismo e territorio

Anche l’Assessore Liliana Portello ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Organizzare un evento enogastronomico e artigianale a Lignano significa arricchire la proposta turistica e offrire ai visitatori un’esperienza che unisce il relax in spiaggia con la scoperta dei sapori autentici della nostra terra.”

L’evento sarà curato dall’Associazione albergatori e ristoratori “The Farm”, già partner delle edizioni udinesi di Friuli Doc. Grazie a questa collaborazione, nasce la prima edizione della “Spring Edition” di Friuli Doc, che fungerà da trampolino di lancio per l’appuntamento di settembre.

Un successo annunciato

Friuli Doc è ormai riconosciuto come il più importante evento di promozione delle eccellenze friulane, capace di attirare ogni anno decine di migliaia di visitatori. L’arrivo a Lignano rappresenta una nuova opportunità per far conoscere la cultura gastronomica e artigianale regionale a un pubblico ancora più ampio, con una prospettiva di grande successo.

