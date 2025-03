Arte e dialogo interculturale: la sfida ‘Borderless’ di ITS 2025

Da oltre 20 anni, la Fondazione ITS si distingue come un’importante vetrina globale di giovani talenti nel campo della moda e degli accessori, attirando in Friuli-Venezia Giulia designer provenienti da ogni parte del mondo. Con la nuova edizione di ITS Contest 2025, la manifestazione rafforza la sua vocazione internazionale lanciando il tema “Borderless”, in sinergia con GO!2025, per promuovere una creatività senza barriere fisiche e culturali.

Il sostegno delle istituzioni: Fedriga e il valore di “Borderless”

All’evento conclusivo di ITS Contest 2025, il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato quanto sia positiva la scelta di un tema che supera i confini, in linea con lo spirito di apertura e dialogo che caratterizza da sempre il Friuli-Venezia Giulia. Fedriga ha evidenziato, inoltre, come l’ITS Arcademy – Museum of Art in Fashion sia l’unico museo di moda contemporanea riconosciuto dal Ministero della Cultura, rimarcando l’orgoglio di avere in regione un’istituzione di così alto profilo.

Un evento condiviso e inclusivo

Il contest, nato nel 2002, ha confermato anche in questa edizione il proprio ruolo di prestigiosa piattaforma di scouting internazionale, scopritrice di talenti di tutto il mondo. Per il 2025, ITS Contest ha adottato un approccio collaborativo: tutti i designer selezionati sono stati considerati vincitori, superando la logica competitiva a favore di un’esperienza di crescita condivisa. Questo significa offrire a ogni creativo borse di studio, opportunità formative e la possibilità di esporre le proprie opere.

I dieci finalisti e la mostra “Borderless”

I dieci finalisti internazionali potranno visitare e apprezzare le bellezze artistiche del Friuli-Venezia Giulia, diventando così ambasciatori del territorio. Le loro opere saranno presentate nella mostra “Borderless”, che prenderà il via il 27 marzo presso ITS Arcademy – Museum of Art in Fashion: un’occasione unica per scoprire la vitalità e l’energia di giovani designer emergenti e proiettare la regione al centro del panorama mondiale della moda.

Una piattaforma che unisce arte, cultura e innovazione

Come ricordato da Fedriga, la sinergia fra arte, cultura e innovazione è parte integrante dell’esperienza proposta da ITS Arcademy. Quest’ultimo si conferma un polo d’eccellenza che non solo mette in mostra la creatività dei designer, ma la valorizza in un contesto museale riconosciuto a livello istituzionale, consolidando il ruolo del Friuli-Venezia Giulia come crocevia di innovazione e dialogo interculturale.

