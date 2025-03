Trasporti, ritorno dei collegamenti marittimi Trieste-Croazia-Slovenia

Dal 26 giugno prossimo verrà ripristinato il servizio di collegamento marittimo tra Trieste e le principali località costiere di Slovenia e Croazia. Questo importante ritorno, frutto dell’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, consentirà a turisti e residenti di godere di una soluzione di viaggio alternativa all’automobile, contribuendo a ridurre il traffico su strada e l’inquinamento.

Liberty Lines: nuovo operatore per tre anni

Dopo l’esito negativo della gara bandita nel dicembre 2024, la Regione ha avviato una procedura negoziata che ha portato all’affidamento del servizio alla Liberty Lines, già operativa fino al 2023. Il contratto triennale ha un valore complessivo di 4,5 milioni di euro e garantirà, fino al 1° settembre 2025, collegamenti internazionali via mare fra Trieste e le affascinanti destinazioni di Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo.

Le rotte

I collegamenti saranno attivi tutti i giorni, escluso il martedì, con partenza dal molo IV di Trieste. Le rotte previste sono:

Trieste – Pirano – Parenzo – Rovigno (e ritorno);

Trieste – Rovigno – Lussinpiccolo (e ritorno);

Trieste – Parenzo – Pirano – Trieste;

Trieste – Pirano – Rovigno – Trieste.

Ogni corsa potrà trasportare oltre 180 passeggeri, tutti con posto a sedere al coperto, e almeno 10 biciclette, offrendo così un servizio comodo e flessibile anche per chi desidera esplorare la costa in modo sostenibile.

Valore turistico e sostenibilità

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha sottolineato come il ripristino di questo collegamento transfrontaliero rientri nelle strategie regionali per promuovere una rete di trasporti integrata e rispettosa dell’ambiente. Oltre a rafforzare l’attrattività turistica di Trieste, la ripresa dei collegamenti via mare consente di decongestionare le vie di terra, fornendo un’alternativa di viaggio pratica e piacevole.

Benefici per l’economia locale

Con una programmazione stabile e continuativa, il servizio marittimo contribuirà anche al sostegno delle economie locali di tutte le località coinvolte. Lo scambio di visitatori fra Trieste, Slovenia e Croazia permetterà la condivisione di risorse, eventi culturali e proposte turistiche, dando un ulteriore impulso allo sviluppo di partnership commerciali transfrontaliere.

