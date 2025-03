Apertura bar “1859” a Udine: sapori friulani e Birreria Moretti

Udine accoglie con entusiasmo l’apertura di un nuovo locale in via Mercatovecchio 41: “1859”, un bar-ristorante che punta tutto sulla valorizzazione dei sapori tipici del Friuli-Venezia Giulia e rende omaggio alla celebre tradizione della storica Birreria Moretti. Gestito dagli stessi proprietari del già amato Bar San Giacomo, “1859” si propone come un luogo ideale per scoprire o riscoprire il gusto autentico della regione.

Una proposta culinaria tutta friulana

L’offerta gastronomica di “1859” è curata nei minimi dettagli per garantire ai clienti un autentico viaggio sensoriale nei sapori della regione. I protagonisti del menù sono prodotti locali rinomati come il prosciutto di Bagatto e i formaggi di Pezzetta, accompagnati da una ricca selezione di vini regionali che rappresentano al meglio il Friuli-Venezia Giulia. Tra poche settimane, inoltre, il menù si arricchirà ulteriormente con una proposta di primi piatti a pranzo, pensata per soddisfare anche chi desidera un pasto completo in un ambiente elegante e informale.

Apertura no-stop per aperitivi e cene

Con un orario continuato che va dalle 10:30 fino a mezzanotte, il locale offre un’ampia fascia oraria, perfetta per godersi momenti di relax, aperitivi tra amici o una cena conviviale. Il contesto è accogliente e rilassante, progettato per mettere a proprio agio ogni tipo di cliente, dai gruppi di amici alle famiglie, passando per coppie e professionisti alla ricerca di un’atmosfera piacevole e informale.

Omaggio alla tradizione Birreria Moretti

Il nome scelto per il locale, “1859”, non è casuale. Rappresenta infatti un tributo esplicito all’anno di fondazione della storica Birreria Moretti, un marchio iconico che, pur non avendo più sede in città, conserva un forte legame affettivo e culturale con Udine. “Vogliamo celebrare questa tradizione locale e mantenerne vivo il ricordo attraverso un progetto nuovo e dinamico”, spiegano i gestori.

Un investimento d’amore verso Udine

“Investiamo a Udine perché siamo qui da trent’anni e amiamo profondamente questa città”, dichiarano con passione i proprietari di “1859”. Un messaggio che testimonia il desiderio concreto di contribuire allo sviluppo economico e sociale della città, attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze gastronomiche e culturali. Un impegno che sottolinea la volontà di offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza autentica, in grado di raccontare Udine attraverso i suoi sapori più veri e tradizionali.

