Altolivenza 29ers campioni CSI Football Americano 2025

Una finale emozionante, decisa negli ultimi istanti di gara, ha consegnato nelle mani degli Altolivenza 29ers il primo, storico scudetto CSI di football americano. Al Guelfi Stadium di Firenze, davanti a un pubblico entusiasta, i friulani hanno superato per 26-24 gli Spiders Salento, regalando al Friuli-Venezia Giulia un risultato prestigioso nel panorama dello sport amatoriale italiano.

Una partenza sprint per i friulani

La gara si è aperta con un dominio degli Altolivenza 29ers, capaci di andare subito a segno grazie al running back Padilla, autentico protagonista del primo tempo con ben tre touchdown. Nonostante un primo quarto segnato dal blackout degli Spiders Salento, la squadra pugliese ha tentato una reazione immediata, riuscendo comunque a chiudere il primo tempo con il risultato di 20-12, riaprendo di fatto i giochi per la seconda metà di gara.

Miccoli guida la riscossa degli Spiders

Al ritorno dagli spogliatoi, gli Spiders Salento hanno immediatamente dato vita a una veemente reazione, guidata dal quarterback Miccoli. Con una magistrale play action conclusa in touchdown dal ricevitore De Marco, la squadra leccese ha portato il punteggio sul 20-18, accendendo ulteriormente la sfida e lasciando aperto ogni scenario per l’ultimo quarto.

Finale thriller: sorpasso e controsorpasso

Gli ultimi minuti del match sono stati il momento cruciale e più spettacolare della partita. Dopo un drive eccellente, ancora una volta orchestrato da Miccoli, gli Spiders Salento hanno trovato il primo vantaggio dell’incontro grazie al touchdown di Cillo, passando avanti per 24-20. Sembrava ormai fatta per i pugliesi, ma il colpo di scena era dietro l’angolo. Una penalità subita dagli Spiders per un pass interference ha permesso ai friulani di avanzare di 15 yard, rimettendo in gioco il risultato.

Il passaggio decisivo e la festa friulana

A decidere il match è stato un capolavoro firmato dal quarterback Collins, che con un preciso passaggio ha trovato Suda vicino all’end zone avversaria, posizionandosi così a sole 10 yard dalla gloria. Un’azione dopo, sempre Collins, con una finta di corsa seguita da un passaggio decisivo, ha segnato il touchdown della vittoria, fissando il punteggio finale sul 26-24. È esplosa così la festa dei tifosi friulani presenti a Firenze, con l’Altolivenza 29ers che può finalmente alzare al cielo il trofeo CSI dopo la dolorosa sconfitta nella finale 2021-2022 contro i Briganti 82 Napoli.

