Udinese, Thauvin torna a disposizione per la sfida di San Siro

La settimana di avvicinamento alla delicata sfida tra Inter e Udinese entra nel vivo. Domenica, alle ore 18, lo stadio San Siro ospiterà una partita ricca di significato per entrambe le squadre, con i bianconeri che cercano punti importanti per consolidare la salvezza e i nerazzurri impegnati nella corsa Scudetto. La grande notizia per i friulani riguarda il recupero di Florian Thauvin, che dopo dieci giorni di stop tornerà tra i convocati e potrebbe partire anche dal primo minuto.

Condizioni fisiche migliorate

Il francese ex Marsiglia era stato costretto a saltare l’ultima partita contro il Verona a causa di una fastidiosa infiammazione alla pianta del piede. Un problema ormai superato, grazie all’intervento dello staff medico dell’Udinese che aveva stimato con precisione i tempi di recupero, consentendo al numero 10 di tornare tempestivamente disponibile. L’importanza di Thauvin è emersa chiaramente proprio nella sfida persa contro il Verona, quando la squadra ha sofferto l’assenza dei suoi tipici spunti offensivi.

Bianconeri al completo, nessun infortunio dalle Nazionali

L’Udinese riprenderà ufficialmente domani gli allenamenti al centro sportivo Bruseschi, dopo quattro giorni di meritato riposo. Tuttavia, alcuni giocatori si sono già presentati oggi per lavorare individualmente. Buone notizie arrivano dai giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: nessuno dei nove convocati, tra cui Lucca, Sanchez, Zemura, Kamara, Karlstrom, Kristensen, Pafundi, Bijol e Lovric, ha riportato infortuni. Ciò consentirà al tecnico friulano di preparare al meglio il match di San Siro con la rosa praticamente al completo.

Obiettivo crescita: avanti con il 4-4-2

A nove giornate dalla conclusione del campionato, l’Udinese non può permettersi cali di tensione, pur avendo virtualmente ipotecato una salvezza tranquilla. Il vero obiettivo, infatti, è continuare il percorso di crescita evidenziato nelle ultime settimane e consolidare le basi in vista della prossima stagione. Fondamentale in questo senso sarà l’assimilazione del 4-4-2, schema tattico che ha restituito freschezza alla squadra friulana e che necessita ancora di tempo per essere perfettamente integrato.

L’Inter tra turnover e ambizioni Scudetto

Sul fronte nerazzurro, la partita contro l’Udinese inaugurerà un mese molto intenso, con impegni ravvicinati in Coppa Italia e Champions League. Per questo motivo il tecnico Simone Inzaghi potrebbe adottare un moderato turnover: quasi certo il riposo per Lautaro Martinez, mentre Dumfries resterà fuori a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Buone notizie, invece, per il rientro tra i pali di Sommer e il recupero di pedine chiave come Dimarco e Acerbi. L’Inter, forte di un vantaggio di tre punti sulle dirette concorrenti nella corsa al titolo, non può comunque permettersi passi falsi.

