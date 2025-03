Carabinieri Sacile: intensificati i controlli per alcol e sicurezza stradale

I Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno messo in campo, durante lo scorso fine settimana, controlli intensificati lungo le principali arterie stradali locali per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. L’operazione ha portato al ritiro di ben otto patenti a conducenti risultati positivi al test dell’etilometro.

Tassi alcolemici preoccupanti

Durante i controlli, decine di automobilisti sono stati sottoposti all’etilometro: otto uomini sono risultati positivi con valori compresi tra 0,60 e 2,10 grammi per litro. Ad attirare particolare attenzione, due cinquantenni, che hanno registrato valori estremamente alti, rispettivamente 1,98 e 2,10 gr./L. Per entrambi, oltre al ritiro della patente, è scattato anche il sequestro amministrativo delle autovetture utilizzate, una Opel Meriva e una Volvo V50.

Giovani al volante e la regola “alcol-zero”

Tra i fermati anche sei giovani tra i 22 e i 27 anni e un 21enne neopatentato. Quest’ultimo ha violato la norma che impone il divieto assoluto di alcolici per i conducenti neoabilitati: nonostante la regola dell’“alcol-zero”, guidava con un valore di 0,60 gr./L. Per il ragazzo, inevitabile la sospensione della patente e ulteriori provvedimenti amministrativi.

Patente falsa: denunciato un giovane ad Aviano

Oltre ai casi di guida in stato di ebbrezza, i Carabinieri hanno intercettato anche un caso di documento falso: un 27enne ghanese, residente ad Aviano, è stato deferito alla Procura di Pordenone per uso di atto falso. Fermato lungo via Pionieri dell’Aria a Roveredo in Piano alla guida di una Fiat Punto, ha esibito ai militari una patente polacca falsa, risultata tale dopo approfonditi controlli alla Motorizzazione Civile di Pordenone.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane

Le verifiche, concentrate a Budoia lungo la SP 29, a Polcenigo in via Pordenone, a Fontanafredda lungo via Valsort e ad Aviano in via Santa Caterina e via Montello, non si fermeranno. Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, le operazioni mirano a promuovere un comportamento più consapevole alla guida, puntando così a una significativa riduzione degli incidenti stradali legati al consumo di alcolici. Nelle prossime settimane sono previste ulteriori azioni preventive e repressive da parte dei militari.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook