Danieli & C, utili record nel primo semestre: +27%

Il consiglio di amministrazione della Danieli & C. Officine Meccaniche Spa ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2024. Il gruppo di Buttrio conferma una buona performance finanziaria, con dati che mostrano una crescita dell’Ebitda del 2%, nonostante una leggera flessione dei ricavi.

Utile netto in forte crescita: +27%

L’aspetto più rilevante dei dati economici presentati riguarda l’utile netto attribuibile al gruppo, salito a 125,1 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto ai 98,8 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato dimostra una gestione finanziaria efficace, nonostante le sfide poste dal contesto economico globale.

Ricavi in lieve flessione, margine operativo in crescita

Nonostante la crescita significativa dell’utile netto, i ricavi operativi hanno subito una leggera diminuzione, attestandosi a 2.000,5 milioni di euro, contro i 2.072,1 milioni di euro del 2023 (-3%). Nonostante ciò, il gruppo ha aumentato il margine operativo lordo, passato da 160,6 a 163,3 milioni di euro, e registrato un risultato operativo positivo di 108,5 milioni di euro, in aumento del 20%.

Posizione finanziaria stabile e robusta

Uno degli elementi più importanti della relazione riguarda la posizione finanziaria netta, definita “positiva, elevata e stabile”, in linea con la chiusura del precedente semestre. Tale stabilità finanziaria è sintomo di una solidità patrimoniale che permette all’azienda di guardare al futuro con serenità e investire in progetti di crescita sostenibile.

Portafoglio ordini solido e maxi contratto svedese in arrivo

Al 31 dicembre 2024, il portafoglio ordini di Danieli si attesta a 5.388 milioni di euro, di cui 265 milioni riferiti al settore della produzione di acciai speciali. Tale dato è leggermente inferiore rispetto ai 5.751 milioni registrati a giugno 2024. Tuttavia, questa cifra non comprende un importante contratto da circa 1 miliardo di euro con un cliente svedese, per il quale Danieli è stato selezionato come preferred supplier. Questo contratto entrerà in vigore progressivamente a partire da maggio 2025, subordinato al perfezionamento degli aspetti finanziari e regolatori correlati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook