Sfida di chimica a Udine: 150 studenti in gara da tutto il FVG

Sabato 29 marzo, l’Università di Udine si trasformerà nel laboratorio della chimica d’eccellenza: è in programma la finale regionale dei Giochi della Chimica, competizione nazionale organizzata dalla Società Chimica Italiana e dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’ateneo friulano.

A partire dalle 10.30, nelle aule informatiche del Polo scientifico di via delle Scienze 206, 150 studenti provenienti da 17 istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia si sfideranno per conquistare un posto alla finale nazionale in programma a Firenze-Fiesole dal 19 al 21 maggio.

Tre livelli di gara, una passione comune

I partecipanti saranno suddivisi in tre classi di concorso, corrispondenti ai diversi anni di studio: biennio, triennio non specialistico e triennio specialistico. I ragazzi affronteranno una prova composta da 45 quesiti a risposta multipla, da risolvere in due ore tramite una piattaforma online dedicata.

Oltre alla posta in palio della finale fiorentina, i migliori quattro studenti italiani saranno selezionati per rappresentare il Paese ai Campionati internazionali di Dubai, in programma nel mese di luglio.

Le scuole in gara: il meglio del FVG

L’elenco delle scuole partecipanti copre tutto il territorio regionale, da Pordenone a Trieste, passando per Gorizia, Udine e le aree montane. Tra gli istituti ci sono:

Itst “Kennedy” di Pordenone

Licei “Leopardi–Majorana” e “Grigoletti” di Pordenone

Liceo “Pujati” di Sacile

Licei “Copernico” e “Marinelli” di Udine

Liceo “Einstein” e Isis “Bassa friulana” di Cervignano del Friuli

Liceo “Buonarroti” di Monfalcone

Licei “Dante Alighieri” e “D’Annunzio-Fabiani” di Gorizia

Isis “Solari” di Tolmezzo

Isis “Malignani” di Udine

Isis “Mattei” di Latisana-Lignano Sabbiadoro

Isis “Brignoli-Einaudi–Marconi” di Gradisca d’Isonzo e Staranzano

Licei “Galilei” e “Stefan” di Trieste

Una vera e propria mappa dell’eccellenza studentesca regionale, che conferma quanto la chimica appassioni e coinvolga i giovani.

Un’occasione per valorizzare il talento

I Giochi della Chimica non sono solo una gara: rappresentano un’importante iniziativa per promuovere la cultura scientifica tra i giovani. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti incluso la manifestazione tra le attività di valorizzazione delle eccellenze scolastiche.

Un’opportunità formativa che mira a stimolare curiosità, competenze e spirito critico, elementi fondamentali per affrontare le sfide del mondo contemporaneo.

Udine capitale della chimica per un giorno

La scelta dell’Università di Udine come sede della fase regionale non è casuale: l’ateneo friulano è da anni impegnato nella divulgazione scientifica e nella collaborazione con il mondo della scuola, promuovendo eventi e progetti di alto profilo didattico.

Il 29 marzo, dunque, la chimica sarà protagonista a Udine: un’occasione per mettere in luce le potenzialità dei giovani, ma anche per ribadire l’importanza della scienza nella formazione delle nuove generazioni.

