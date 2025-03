Imprenditori Despar a scuola da Confcommercio Udine

Confcommercio Udine ha ospitato nella sua sede di Tavagnacco una decina di imprenditori affiliati Despar, per presentare i molteplici servizi offerti dall’associazione. L’iniziativa si inserisce nella volontà di creare sinergie sempre più strette con le realtà locali di maggiore rilievo.

Un’offerta ampia e personalizzata

Durante l’incontro, Lorenzo Mazzolini, direttore generale di Confcommercio Udine, ha sottolineato la qualità e professionalità che caratterizzano il lavoro quotidiano dell’associazione: «Ogni imprenditore può trovare in Confcommercio un elemento di valore per la propria attività». L’obiettivo, infatti, è quello di accompagnare e sostenere gli imprenditori nella gestione efficace delle proprie imprese, attraverso strumenti su misura.

Consulenza e formazione per le imprese

Fra i temi trattati con grande attenzione vi sono stati quelli relativi alla consulenza e formazione, due settori chiave dell’offerta di Confcommercio. Gli affiliati Despar hanno avuto l’opportunità di scoprire come la formazione continua e la consulenza specializzata possano rappresentare un valore aggiunto significativo per le aziende, migliorandone competitività e gestione.

Sicurezza e welfare aziendale al centro dell’incontro

Un altro aspetto di grande rilevanza discusso durante il meeting è stato quello relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al welfare aziendale. Questi servizi, sempre più essenziali per le aziende, non rappresentano solo un obbligo normativo, ma anche un fattore strategico per attrarre e fidelizzare i collaboratori, creando ambienti di lavoro positivi e produttivi.

Assistenza contabile e fiscale: un aiuto concreto

Gli affiliati Despar hanno mostrato particolare interesse per i servizi di assistenza contabile e fiscale offerti da Confcommercio Udine, che permettono alle aziende di alleggerire il carico burocratico. Anche l’importanza della corretta gestione dei documenti obbligatori e il supporto offerto tramite l’ente bilaterale sono stati messi in luce.

La testimonianza diretta degli affiliati Despar

Alla presenza di Fabrizio Cicero, direttore vendite dell’affiliazione Despar Nord, Massimiliano Pratesi, referente Grandi Aziende, e Andrea Scardaci, consigliere mandamentale della Carnia e affiliato Despar, si è confermata la validità del sistema Confcommercio. Gli stessi affiliati hanno condiviso le loro esperienze, evidenziando quanto la partnership con Confcommercio sia stata positiva per la loro crescita aziendale.

Verso future collaborazioni

L’incontro ha gettato le basi per una collaborazione più stretta fra Confcommercio Udine e gli affiliati Despar, prospettando ulteriori occasioni di confronto e approfondimento sui temi di maggiore interesse per il mondo imprenditoriale locale.

