Da dieci anni il progetto “Triesteabbandonata” riporta alla luce siti un tempo vitali e oggi caduti nell’oblio. Nato dall’iniziativa della fotografa Giada Genzo, della giornalista Micol Brusaferro e dell’esperto di comunicazione Emilio Ripari, il lavoro è stato presentato in una mostra inaugurata lo scorso 2 aprile presso il centro commerciale Montedoro di Muggia.

Una mappatura di oltre 200 siti

Dai magazzini alle caserme, dalle ville storiche alle scuole, passando per fabbriche, ristoranti, stazioni ferroviarie, colonie e alberghi: in dieci anni sono stati mappati e descritti oltre 200 immobili abbandonati a Trieste e in Friuli-Venezia Giulia. Un censimento capillare che ha ridato voce a luoghi dimenticati e, spesso, ne ha ricostruito la storia.

Un contributo prezioso per le istituzioni

A riconoscere l’alto valore di questa iniziativa è stato Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle Autonomie locali, che ha definito il progetto un preziosissimo contributo per risvegliare l’attenzione sulle aree dismesse e sollecitare interventi di riqualificazione. Un esempio concreto è l’ex Fabbrica macchine di Trieste, per cui la Regione ha già stanziato ingenti risorse volte alla sua rigenerazione.

Il futuro della rigenerazione urbana

“Triesteabbandonata” non si limita dunque a raccontare il passato, ma invita a progettare un futuro in cui gli spazi recuperati tornino a essere luoghi di socialità, cultura e sviluppo economico. In questo senso, la mostra si propone come stimolo per le istituzioni e per l’intera comunità affinché continuino a investire sulle potenzialità di un territorio ricco di storie nascoste e di spazi in attesa di una nuova vita.

