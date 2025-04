Arrestato stalker a Gorizia: perseguitava la ex da due anni

GORIZIA – Nei primi giorni di marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gorizia sono intervenuti tempestivamente per porre fine a una lunga vicenda di stalking. Un uomo, colto in flagranza di reato, è stato arrestato mentre molestava ancora una volta la sua ex compagna, perseguitata da oltre due anni.

Un incubo mai denunciato

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna era vittima di continue molestie, minacce e ingiurie da parte dell’ex compagno. Un quadro complesso e inquietante, aggravato dal fatto che la vittima non aveva mai sporto denuncia, vivendo nel timore costante di ulteriori ritorsioni. Il clima di paura era tale che la donna evitava accuratamente di muoversi da sola, soprattutto nei tragitti tra casa e lavoro.

L’arresto in flagranza sul posto di lavoro

A far scattare l’intervento è stata la chiamata di un conoscente della vittima, che ha notato la presenza dell’uomo sul posto di lavoro della donna. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno potuto constatare l’effettiva flagranza di reato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Codice Rosso. L’uomo è stato quindi arrestato immediatamente.

Codice Rosso e decisione del tribunale

Il Codice Rosso, introdotto per accelerare le procedure nei casi di violenza domestica e stalking, ha permesso una risposta immediata ed efficace. Dopo l’arresto, il caso è stato portato davanti al Tribunale di Trieste, Sezione per il riesame. Il giudice ha disposto per l’indagato il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Una storia che invita a non restare in silenzio

Questo episodio evidenzia quanto sia importante denunciare i comportamenti persecutori sin dalle prime avvisaglie. Il silenzio, spesso dettato dalla paura o dal senso di vergogna, può trasformarsi in una trappola pericolosa. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, ma non sempre si è così fortunati.

Le autorità ribadiscono l’importanza di segnalare tempestivamente ogni forma di violenza o minaccia, ricordando che esistono strumenti legali e servizi di supporto per le vittime di stalking e violenza domestica.

