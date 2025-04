Pallacanestro Trieste, coach Jamion Christian torna in USA

La Pallacanestro Trieste dovrà salutare a fine stagione 2024-25 l’attuale allenatore, Jamion Christian, che ha deciso di tornare negli Stati Uniti per assumere il ruolo di head coach alla Bryant University nella prestigiosa NCAA. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dal club biancorosso, che con parole di profonda stima ha accompagnato la scelta del tecnico.

Una decisione supportata dalla società

La decisione di Christian, che desidera ricongiungersi alla sua famiglia in America, ha trovato pieno sostegno da parte della Pallacanestro Trieste. Mario Arcieri, general manager della società, ha sottolineato come questa scelta sia stata “oggetto di discussioni aperte” e abbia ricevuto il loro “incondizionato supporto”. Arcieri ha anche espresso grande apprezzamento per l’impegno mostrato da Christian in questa stagione particolarmente significativa, definendolo “incrollabile”.

La famiglia come elemento centrale della scelta

È stato il presidente e proprietario del club, Paul Matiasic, a ribadire l’importanza del fattore famiglia nella decisione presa dal coach. “La famiglia è il tessuto che ci lega, ci completa”, ha dichiarato Matiasic, manifestando gioia e solidarietà per la scelta del tecnico. “Siamo felici per la famiglia Christian”, ha aggiunto, sottolineando come questa decisione permetterà al coach di proseguire la carriera nella NCAA vicino ai suoi cari, una circostanza definita dal presidente come un “vero dono”.

Impegno confermato fino alla fine della stagione

Nonostante il prossimo cambio di scenario, l’impegno di Jamion Christian verso la Pallacanestro Trieste resta intatto, specialmente in vista degli ultimi e cruciali mesi della stagione 2024-25. Il coach ha infatti garantito il massimo della dedizione e della professionalità fino alla conclusione del suo incarico in Friuli-Venezia Giulia, confermando l’intento di portare la squadra a raggiungere importanti traguardi prima del suo addio.

Verso il futuro, mantenendo alta l’ambizione

La Pallacanestro Trieste, pur consapevole del vuoto che lascerà Christian, guarda con fiducia al futuro, mantenendo ferma la propria ambizione. Il contributo significativo offerto da Jamion Christian in questa stagione è un patrimonio prezioso che il club intende valorizzare anche oltre la sua partenza. Trieste continuerà infatti la propria ricerca dell’eccellenza, puntando su nuovi profili tecnici e confermando la volontà di mantenere alto il livello di competitività e qualità.

