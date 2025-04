Teatro e memoria in cammino: nuovi appuntamenti con Gorizia Nascosta

Gorizia Nascosta riparte ad aprile e maggio con quattro percorsi teatrali in cuffia, realizzati dal CTA per esplorare in modo originale e coinvolgente la storia, i monumenti e le vicende umane del territorio transfrontaliero fra Gorizia e Nova Gorica, celebrando la Capitale Europea della Cultura Transfrontaliera 2025.

Un pellegrinaggio storico e suggestivo

Il primo appuntamento è il 26 e 27 aprile con il percorso “Dall’alto da lontano – corale di confine”, che si snoda fino al monastero di Castagnavizza. Questo luogo panoramico è simbolo della storia del confine che separò drammaticamente famiglie e affetti a partire dal 1947. Il percorso include racconti personali e momenti tragici della storia recente, accompagnati da performance teatrali e musiche originali. La partenza è prevista da Via della Cappella, a Gorizia.

L’Isonzo e le storie di una comunità in crescita

Il secondo percorso, “Accanto al lento scorre di un fiume”, in programma il 10 e 11 maggio, racconta le vicende sociali ed economiche nate attorno al fiume Isonzo e al quartiere operaio Straccis. Una narrazione avvincente guiderà i partecipanti attraverso storie di imprenditoria e trasformazione urbana, avendo come filo conduttore proprio il fiume che da sempre ne ha scandito i ritmi. Partenza dal Piazzale Ritter, in viale Cristoforo Colombo 8, a Gorizia.

Alla scoperta delle radici ebraiche

Nel weekend del 17 e 18 maggio sarà la volta di “Le voci del silenzio”, un affascinante itinerario tra Gorizia e Nova Gorica che esplora la cultura ebraica e i personaggi che hanno legato la loro storia a questi luoghi. Un viaggio intimo e culturale che partirà dal suggestivo Giardino Farber in Via Ascoli.

L’architettura che unisce le due città

Ultimo appuntamento, il 24 e 25 maggio, con il percorso “Come due sorelle”, dedicato all’architettura del primo Novecento che ha plasmato il volto delle due città. Dalla ricostruzione post-bellica di Gorizia fino alla nascita della nuova Nova Gorica dopo il trattato del 1947, l’itinerario offrirà un affascinante viaggio architettonico. Partenza dal Trgovski Dom in Corso Giuseppe Verdi 52.

Prenotazioni e modalità di partecipazione

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, con un minimo di 20 iscritti per ciascun percorso. Gli eventi si terranno anche in caso di maltempo moderato, e l’organizzazione fornirà ai partecipanti delle cuffie audio per rendere l’esperienza più immersiva e suggestiva.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: +39 0481537280, +39 3351753049, oppure tramite email a organizzazione@ctagorizia.it.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook