70 offerte di lavoro nel turismo, Recruiting day a Tolmezzo il 7 maggio

Dopo il successo delle giornate di selezione a Grado, Lignano e Trieste, la Regione Friuli-Venezia Giulia porta il Recruiting day anche nelle località montane, offrendo un’importante occasione a chi è in cerca di un’occupazione stagionale. Il nuovo appuntamento è fissato per mercoledì 7 maggio 2025 a Tolmezzo, presso il Teatro Comunale “Luigi Candoni”, dove ben 28 aziende del comparto turistico-alberghiero saranno alla ricerca di 70 nuove figure professionali.

70 posti disponibili nel settore turistico montano

Le strutture ricettive e i pubblici esercizi del territorio montano friulano, in vista della stagione estiva, cercano rinforzi. Il Recruiting day si inserisce in un ciclo di eventi regionali mirati a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, specialmente in comparti chiave come il turismo e la ristorazione. Secondo quanto dichiarato dall’assessore regionale al Lavoro e Formazione Alessia Rosolen, la montagna friulana ha oggi un ruolo centrale nella strategia occupazionale della Regione.

Quattro aree professionali: accoglienza, sala, cucina e pulizie

Le posizioni aperte coprono un’ampia gamma di profili:

Accoglienza (receptionist, addetti front office);

Sala (camerieri, baristi);

Cucina (cuochi, aiuto cuochi);

Pulizie (personale per igienizzazione e riassetto camere).

Un’occasione ideale per chi vuole lavorare nel settore turistico anche senza esperienza avanzata, puntando a una formazione sul campo e a eventuali sviluppi futuri in ambito lavorativo.

Come partecipare al Recruiting day

I candidati interessati possono consultare le offerte e inviare il proprio curriculum direttamente online, tramite il portale della Regione FVG. La scadenza per candidarsi è lunedì 28 aprile 2025.

Durante l’evento, sarà possibile sostenere colloqui direttamente con le aziende presenti, un’opportunità unica per stabilire contatti concreti e immediati con il mondo del lavoro.

Una sinergia territoriale per il rilancio occupazionale

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Regione FVG, Comune di Tolmezzo e Confcommercio Udine. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche il sindaco di Tolmezzo, rappresentanti delle aziende coinvolte e i dirigenti dei Servizi per il lavoro della Regione.

Si tratta di un modello virtuoso di cooperazione tra istituzioni e imprese locali, mirato a valorizzare l’occupazione stagionale e a stimolare lo sviluppo economico delle aree montane del Friuli-Venezia Giulia.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook