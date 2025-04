Auto di lusso ed evasione, blitz della Finanza a Gorizia

A portare alla luce la colossale evasione fiscale è stata una sinergia tra l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di Gorizia. Le autorità hanno indagato su un imprenditore di nazionalità romena, attivo nel commercio di auto di lusso, accusato di non aver dichiarato oltre 4,5 milioni di euro.

Il meccanismo della frode

L’indagine, avviata nel corso del 2023, ha preso forma grazie a una verifica fiscale operata nei confronti dell’uomo. La società da lui gestita risultava coinvolta in una serie di operazioni di compravendita di veicoli di alta gamma, ma senza alcuna dichiarazione fiscale.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il soggetto risultava irreperibile, così come tutta la documentazione contabile riferita al periodo investigato.

L’intervento della Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle hanno quindi avviato un’approfondita attività investigativa, che ha portato alla raccolta di importanti evidenze probatorie. Al termine dell’operazione, l’imprenditore è stato formalmente denunciato per omessa dichiarazione dei redditi e altre violazioni fiscali.

Il danno all’erario e le conseguenze

L’ammontare complessivo dell’evasione supera i 4,5 milioni di euro, una cifra che rappresenta un danno significativo per l’erario. Le autorità valuteranno ora eventuali azioni di recupero forzato dei tributi non versati, che potrebbero includere sequestri di beni e altre misure cautelari.

Un segnale contro l’illegalità fiscale

L’operazione dimostra ancora una volta l’impegno delle autorità nel contrastare l’evasione fiscale, in particolare nei settori ad alto valore economico come quello del commercio di auto di lusso. Un messaggio chiaro per chi tenta di eludere il fisco sfruttando meccanismi opachi e la mancata tracciabilità.

