Trieste, città della droga? Sequestrati 16 kg in un anno

Che Trieste sia una città in cui la droga circola non è una novità. Ma ciò che colpisce oggi sono i numeri diffusi dalla Questura, che gettano nuova luce su un fenomeno forse sottovalutato. Il bilancio della Squadra mobile, contenuto nel report annuale reso pubblico in via del Teatro Romano, fotografa una realtà preoccupante, in cui il traffico di stupefacenti rappresenta una delle attività criminali più diffuse e redditizie.

44 indagati e 20 arresti in 12 mesi

Dal 1° marzo 2024 al 1° marzo 2025, gli investigatori della Squadra mobile hanno indagato 44 persone per reati legati al traffico di droga. Venti sono stati invece arrestati, segno di un’intensa attività repressiva e investigativa. Il dato più significativo però è un altro: il totale delle sostanze stupefacenti sequestrate in città supera i 16 chilogrammi.

Cocaina ed ecstasy: le droghe più diffuse

Dall’analisi dei sequestri emerge che la cocaina è la sostanza più presente sulla piazza triestina. I quantitativi sequestrati parlano di oltre 7 chilogrammi solo di questa droga, seguiti da quasi 5 kg di ecstasy. Una parte significativa del totale, circa 4 chilogrammi, viene poi attribuita a marijuana, hashish e altre sostanze meno rilevanti dal punto di vista numerico, ma comunque presenti nel mercato cittadino.

Sequestri mensili: oltre un chilo al mese

Traducendo i dati in media mensile, si ottiene un quadro ancora più chiaro. La Squadra mobile sequestra ogni mese mezzo chilo di cocaina. Sommando anche le altre droghe, si arriva a una media mensile di circa 1,3 chilogrammi. Un dato che impressiona per costanza e quantità, e che indica quanto sia capillare la distribuzione degli stupefacenti sul territorio triestino.

Un lavoro costante per togliere droga dalle strade

«L’ufficio è particolarmente impegnato nella repressione del traffico di stupefacenti» – scrive la Questura nel report. Questo impegno si traduce in una presenza costante della polizia sul territorio, in operazioni mirate, in attività investigative lunghe e complesse. Il contrasto al traffico di droga non è solo una questione di legalità, ma anche di salute pubblica e sicurezza urbana.

