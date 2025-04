Incendio improvviso in auto: ustionato un uomo a San Vito

Erano le 19:40 di martedì 15 aprile quando, in via Roma a San Vito al Torre, un’auto ferma allo stop è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Momenti di panico per passanti e residenti della zona. A bordo del veicolo c’era Gianpietro Minut, 55 anni, volontario della Protezione civile e residente a Visco. L’uomo è riuscito a uscire dall’abitacolo, ma ha riportato ustioni in seguito all’incendio.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco

Grazie a una segnalazione tempestiva, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano del Friuli, con autopompa, autobotte e funzionario di guardia del comando di Udine. Il conducente era già stato soccorso dal personale sanitario del 118, mentre le fiamme avvolgevano completamente l’auto e minacciavano le fronde di un albero nelle vicinanze.

Incendio domato in tempi rapidi

I pompieri hanno agito con efficacia e rapidità, riuscendo a spegnere il rogo e a impedire che le fiamme si propagassero all’ambiente circostante. Subito dopo, hanno proceduto con le operazioni di raffreddamento del veicolo carbonizzato e messa in sicurezza dell’area.

Cause ancora in fase di accertamento

Restano da chiarire le cause dell’incendio, che ha avuto un’escalation improvvisa. I carabinieri, giunti anch’essi sul posto, hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per determinare le dinamiche dell’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se l’origine sembra essere di natura accidentale.

Il valore del volontariato, anche nelle difficoltà

Il ferito, volontario attivo nella Protezione civile, rappresenta una figura simbolo dell’impegno quotidiano per la sicurezza della comunità. L’accaduto ha scosso la cittadina, ma ha anche evidenziato l’importanza della solidarietà e della prontezza dei soccorsi in situazioni di emergenza.

