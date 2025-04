Nuova guida alla Digos di Trieste, Fedriga e Roberti danno il benvenuto a Gennaro Feo

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti hanno accolto il nuovo dirigente della Digos di Trieste, Gennaro Feo, in un incontro svoltosi presso il Palazzo della Regione in piazza Unità d’Italia. Questo passaggio segna un momento di continuità nell’azione di tutela dell’ordine democratico, tema cruciale per il territorio regionale.

Il ruolo fondamentale della legalità

Fedriga ha sottolineato come il Friuli-Venezia Giulia sia una terra che ha costruito la propria identità su valori solidi quali legalità, rispetto delle istituzioni e convivenza civile. In tale contesto, la Digos rappresenta un presidio di importanza primaria, grazie alla sua azione discreta e determinata.

Le sfide di un territorio di frontiera

La specificità di Trieste, città di confine, rende ancora più delicato e strategico il compito della Digos. L’assessore Roberti ha ricordato come la salvaguardia della sicurezza pubblica sia essenziale per assicurare la coesione sociale e garantire i principi democratici. In una realtà complessa come quella triestina, l’attività in sinergia con tutte le Forze dell’ordine acquisisce un valore ancor più cruciale.

Continuità e collaborazione

Nel messaggio rivolto al nuovo dirigente Feo, Fedriga ha espresso fiducia nelle competenze, nell’equilibrio e nel senso dello Stato che saprà portare all’incarico. L’impegno congiunto delle istituzioni e delle Forze dell’ordine, infatti, è un segno distintivo del sistema regionale del Friuli-Venezia Giulia e un elemento decisivo per il benessere collettivo.

L’avvicendamento alla guida della Digos rappresenta un passo importante nella continuità della strategia di sicurezza e prevenzione. Il sostegno delle autorità regionali e la collaborazione con gli enti territoriali garantiranno la difesa dei valori democratici e la protezione dei cittadini, contribuendo a mantenere alto lo standard di legalità che da sempre contraddistingue la regione.

