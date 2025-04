La filiera bosco‑legno FVG fa scuola, 19 imprese ottengono il marchio PEFC

Con la consegna dei primi attestati di certificazione PEFC‑GFS a 19 imprese private per 3.200 ettari di foresta, Friuli‑Venezia Giulia consolida il suo ruolo di modello italiano di gestione forestale sostenibile. Alla cerimonia, ospitata dallo spazio divulgativo “Foresta in città”, l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali Stefano Zannier ha sottolineato l’importanza di «un lavoro quotidiano, spesso invisibile, che tutela ambiente, comunità e biodiversità».

Che cos’è la certificazione PEFC‑GFS

La PEFC‑GFS (Gestione Forestale Sostenibile) garantisce che il legname provenga da boschi gestiti in modo responsabile, secondo rigorosi criteri ambientali, sociali ed economici. Il sistema, introdotto in Italia dall’associazione PEFC Italia – di cui la Regione è socia fondatrice – si sta rivelando un potente volano per la tracciabilità e la competitività della filiera.

I proprietari privati diventano protagonisti

Il primo “gruppo di certificazione” regionale dimostra la forza del fare rete: un’unione che semplifica procedure, riduce costi e innalza gli standard qualitativi. «Premiamo un risultato tecnico, ma soprattutto un impegno concreto» ha ribadito Zannier, ringraziando quanti operano «in condizioni spesso complesse» per mantenere i boschi in salute.

Il sostegno della Regione e di Legno Servizi Cluster Forestale

La certificazione è stata promossa con la stretta collaborazione di Legno Servizi Cluster Forestale FVG, cooperativa che dal 1995 valorizza la materia prima locale e sostiene l’intera filiera bosco‑legno. Grazie a questa sinergia, la Regione – seconda in Italia per superficie forestale certificata secondo il Rapporto PEFC 2025 – si conferma tra le più virtuose nel panorama nazionale.

Benefici ambientali, economici e sociali

Investire nella gestione responsabile significa:

prevenire il dissesto idrogeologico;

rafforzare l’ economia circolare del legno;

creare nuove opportunità di lavoro nelle aree montane, contrastandone lo spopolamento;

contribuire alle politiche climatiche europee.

Verso una filiera sempre più green

La Regione continuerà a sostenere percorsi virtuosi replicabili in altri territori. «È una visione che guarda lontano» ha concluso Zannier, «perché foreste curate oggi sono garanzia di resilienza climatica e di sviluppo sostenibile domani».

