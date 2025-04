Come funziona glimble Fvg, l’app MaaS per viaggiare in Friuli

Trieste – Il Friuli-Venezia Giulia compie un passo deciso verso la mobilità del futuro con il lancio di MaaS Fvg, la nuova piattaforma regionale di Mobility as a Service. Presentata a Trieste, è il risultato di oltre due anni di sviluppo con un finanziamento di 1,7 milioni di euro da parte della Regione, nell’ambito delle iniziative a supporto di GO!2025.

MaaS Fvg consente di pianificare, acquistare e gestire gli spostamenti sul territorio regionale in maniera semplice, veloce e soprattutto integrata, offrendo la tariffa più conveniente disponibile.

Glimble Fvg: l’app per una mobilità davvero integrata

Punto di forza del progetto è l’app Glimble Fvg, disponibile da fine aprile. L’app permetterà l’acquisto dei biglietti per:

TPL Fvg : servizi urbani, extraurbani e marittimi

Trenitalia Regionale

APT Gorizia : con tratte internazionali

Parcheggi presso il Trieste Airport

Bike sharing a Trieste e Gorizia

Con il tempo, saranno integrati anche taxi, altri parcheggi e nuovi operatori, pubblici e privati. La tecnologia è firmata Arriva, in collaborazione con Moovit, leader mondiale nella pianificazione digitale dei viaggi.

Uno strumento utile per residenti e turisti

Operativo in vista della stagione estiva e del boom di visitatori per GO!2025, MaaS Fvg punta ad essere un alleato prezioso anche per i residenti. Come sottolinea Aniello Semplice, AD di Tpl Fvg, il progetto rappresenta un salto di qualità tecnologico, che valorizza la storica affidabilità del trasporto pubblico regionale.

Il sistema offrirà anche funzioni post-pagate e tariffe calcolate automaticamente, favorendo scelte di mobilità più sostenibili e convenienti.

Una sinergia tra grandi attori del territorio

Il progetto coinvolge attivamente Trenitalia, Trieste Airport e altre realtà del trasporto locale. Per Elisa Nannetti, direttrice regionale Trenitalia, partecipare a MaaS Fvg è strategico per innovare e monitorare le abitudini di viaggio, in ottica di un potenziamento dell’offerta.

Marco Consalvo, AD dell’aeroporto, evidenzia l’importanza di integrare treni, autobus e parcheggi in un’unica app, un vantaggio competitivo raro anche a livello europeo.

Il ruolo della Regione: un investimento sul futuro

Con 225 milioni di euro l’anno stanziati per il Tpl Fvg, la Regione si conferma come uno dei territori italiani più attenti alla qualità e all’innovazione nei trasporti. Come afferma l’assessore Cristina Amirante, il MaaS potrà migliorare l’organizzazione complessiva del sistema, garantendo continuità del viaggio anche in aree meno servite e migliorando l’assistenza ai viaggiatori.

Comunicazione e sviluppo: il MaaS guarda al futuro

Nei prossimi mesi prenderà il via la campagna di comunicazione “Mobilità al tuo servizio” per far conoscere l’app glimble e i suoi vantaggi. Sono già online due minisiti:

www.maasfvg.it – per approfondire il progetto

www.glimble.it – per scoprire come funziona l’app

Il progetto mira a crescere e coinvolgere nuovi operatori, anche oltre i confini regionali, per una mobilità sempre più integrata e internazionale.

