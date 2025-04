Furto al locale “Autstanding”: rubate le mance dei ragazzi con autismo

Un gesto vile ha scosso la comunità di Prosecco, dove il locale “Autstanding” — caffetteria, pasticceria e pizzeria gestita da ragazzi autistici — è stato vittima di un furto notturno. A dare la notizia è stato lo stesso staff tramite un post su Facebook: la porta del locale è stata sfondata, e i ladri hanno portato via il fondo cassa e soprattutto le mance lasciate dai clienti per i giovani lavoratori.

Il messaggio è un misto di delusione e dignità: “Ci si spezza il cuore a pensare che, oltre al fondo cassa, sono state rubate le mance che i clienti hanno dedicato alla gentilezza e all’impegno dei ragazzi”. Un furto che colpisce non solo economicamente, ma soprattutto sul piano umano e simbolico.

“Non ci lasceremo sconfortare”: la forza del sorriso

Nonostante il danno — non solo morale, ma anche materiale — il team di Autstanding non si lascia abbattere. Anzi, promettono di restare attivi e accogliere i clienti con il sorriso. La porta andrà sostituita o riparata, con un aggravio di spesa, ma la determinazione e l’entusiasmo dei ragazzi non verranno meno.

“Oggi troverete comunque i ragazzi sorridenti e pronti ad accogliervi” – scrivono su Facebook – “Non ci lasceremo sconfortare da queste azioni meschine”. Un messaggio che trasmette non solo professionalità, ma anche un forte valore sociale: quello dell’inclusione e dell’autonomia, rappresentati ogni giorno dalle attività del locale.

Un progetto unico nel suo genere

“Autstanding” è un esempio virtuoso di inclusione lavorativa: i giovani con autismo si occupano autonomamente della gestione del locale, dall’accoglienza alla preparazione dei prodotti, fino al servizio ai clienti. Il progetto è realizzato dalla cooperativa sociale La Melagrana, da anni attiva sul territorio per favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

È un luogo dove l’integrazione non è solo uno slogan, ma una realtà quotidiana fatta di impegno, gentilezza e professionalità.

Solidarietà inarrestabile: il cuore grande di Trieste

L’episodio ha suscitato una valanga di solidarietà. Tantissimi utenti Facebook, clienti abituali e semplici cittadini hanno espresso vicinanza e si sono detti pronti a donare qualcosa per coprire i danni subiti. I riferimenti bancari per contribuire sono disponibili nel post pubblicato sulla pagina del locale.

Anche l’assessore al sociale del Comune di Trieste, Massimo Tognolli, ha espresso sostegno: “Brutto episodio, ma guardiamo avanti. Il Sociale di Trieste vi sarà vicino in questo momento”. E ha ricordato la futura partecipazione del locale all’evento “Insieme”, occasione in cui la comunità potrà ritrovare i ragazzi e i loro dolci, testimoni di una forza che non si spezza.

Il messaggio che resta: l’inclusione vince sul vandalismo

Questo furto ha ferito una realtà preziosa, ma la risposta della comunità ha dimostrato che le buone pratiche sociali sono più forti della meschinità. L’Autstanding è un faro di speranza e di valore sociale, e grazie al supporto della cittadinanza, continuerà a esserlo.

Come si legge nelle ultime righe del post: “Ogni gesto di sostegno è una spinta in più per andare avanti”. E il messaggio è arrivato forte e chiaro.

