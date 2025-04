Mujalonga sul Mar 2025, due giorni di running vista Adriatico

Trieste e la sua provincia si preparano ad accogliere la Mujalonga sul Mar 2025, evento podistico che ogni anno porta sulle rive di Muggia migliaia di runner e turisti. Con il sostegno del brand “Io sono FVG”, la Regione punta a promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale, rafforzando al contempo la cultura del benessere fisico.

Due giorni di emozioni sul lungomare di Muggia

Il fine settimana del 27-28 aprile 2025 offrirà sport a 360°:

Domenica 27 aprile spazio alla Muggia 10K , gara rapidissima e omologata FIDAL che richiama top runner di caratura mondiale, e alla festosa Mujalonga Family Run di 5 km, pensata per famiglie, camminatori e neofiti.

Lunedì 28 aprile i riflettori si accenderanno sui più piccoli con la Mini Muja, appuntamento dedicato ai giovani talenti dell’atletica.

Sport che fa bene… anche ai conti pubblici

«Chi pratica attività fisica si ammala di meno e riduce i costi sanitari – ricorda l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti – per ogni euro investito nello sport si risparmiano fino a sei euro in spesa sanitaria». Un messaggio che rende la manifestazione non solo un volano turistico, ma anche un investimento per la salute collettiva.

Solidarietà al fianco del Burlo Garofolo

Una parte delle quote d’iscrizione sosterrà la Fondazione Burlo, a favore dell’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste, eccellenza pediatrica regionale. Un binomio, quello tra Trieste Atletica e beneficenza, che rende la Mujalonga un esempio virtuoso di come lo sport possa essere motore di inclusione e aiuto concreto.

L’Asd Trieste Atletica APS, in collaborazione con il Comune di Muggia e con il contributo della Regione, si conferma regista di un evento capace di coniugare agonismo di alto livello e partecipazione popolare. Il tracciato interamente vista mare e i servizi dedicati ai runner amplificano l’appeal di una gara che, anno dopo anno, cresce in qualità e numeri.

Come iscriversi

Le iscrizioni online sono già aperte sul sito ufficiale della manifestazione. Per la Muggia 10K è previsto un numero chiuso: chi sogna il personal best dovrà affrettarsi. Per la Family Run e la Mini Muja sono disponibili pacchetti family a prezzo agevolato.

