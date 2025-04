Udinese, a Torino non basta la volontà: finisce 2-0

L’Udinese torna a casa da Torino con la quinta sconfitta consecutiva, maturata in una partita che ha visto i friulani partire con buon piglio e creare diverse occasioni, ma senza trovare la via del gol. A far festa è il Torino, che si impone 2-0 grazie a una rete per tempo, conquistando anche la Coppa Bruno Pizzul, istituita per ricordare il celebre telecronista friulano scomparso a marzo.

Buon approccio friulano, ma il gol lo trova il Toro

I bianconeri partono bene, vogliosi di spezzare la serie negativa: il ritmo è alto nei primi 20’, con Casadei ed Ekkelenkamp protagonisti di un acceso battibecco, presto sedato da Collu. Al 25’ l’occasione più nitida per il Torino, su angolo di Biraghi: Maripan svetta, ma Bijol salva sulla linea.

Poco dopo, l’Udinese segna con Atta, ma il VAR annulla per fuorigioco. Ed è proprio a cavallo di quell’episodio che il match gira: al 39’ errore in impostazione dei friulani e Adams punisce con un tap-in sottoporta. Una doccia fredda.

Udinese generosa, ma poco cinica

Nella ripresa, l’Udinese cresce: Atta ci prova al 10’, ma Milinkovic-Savic respinge di piede. Poco dopo, Lovric sfiora il pari ma non riesce nel tocco decisivo con la porta sguarnita.

La pressione friulana si spegne sul più bello, e il Torino colpisce in contropiede: a 5’ dal termine, è il giovane Dembelé a chiudere i conti con il gol del 2-0, il primo in Serie A per il difensore 21enne. In pieno recupero, il debutto in A di Sergiu Perciun, granata classe 2006, nel giorno del suo compleanno.

Formazioni e pagelle

Torino (4-2-3-1): Milinkovic 7 – Pedersen 6 (18’ st Walukiewicz 6), Maripan 6, Masina 6.5 (31’ st Dembelé 7), Biraghi 6.5 – Ricci 6 (18’ st Karamoh 6), Linetty 6 – Gineitis 6.5, Casadei 6 (43’ st Tameze sv), Elmas 6 (31’ st Perciun 7) – Adams 6.5. All. Vanoli 6.5.

Udinese (4-4-2): Okoye 6 – Ehizibue 5 (18’ st Modesto 6), Bijol 6, Solet 6, Kamara 6 – Atta 6, Lovric 5.5 (26’ st Pafundi 6), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 5.5 (38’ st Pizarro sv) – Payero 6 (38’ st Sanchez sv), Bravo 5 (18’ st Davis 6). All. Runjaic 5.5.

Arbitro: Collu 6.

Ammoniti: Maripan, Gineitis, Karlstrom, Bijol.

Spettatori: 20.747

