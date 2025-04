Animali selvatici in difficoltà, come comportarsi? Ecco i suggerimenti della Lipu

La primavera è un momento cruciale per gli animali selvatici, impegnati in intense attività riproduttive e di crescita dei piccoli. La Lega italiana protezione uccelli (Lipu) ha diffuso alcuni importanti consigli per coniugare il piacere dell’osservazione della fauna con il dovuto rispetto e tutela. L’associazione ambientalista ricorda che molti animali apparentemente abbandonati potrebbero in realtà essere sotto la vigilanza dei genitori: prima di intervenire è fondamentale contattare il Corpo forestale regionale per verificare la reale necessità di un recupero.

Manutenzione della vegetazione e protezione dei nidi

Durante i mesi primaverili, molte persone eseguono manutenzione di aree verdi, sfalciando erba o potando arbusti. In questi casi, la Lipu raccomanda di rimandare tali attività all’estate per non disturbare la nidificazione degli uccelli e per evitare involontari danni alla fauna locale. Nel caso si incontrino nidi, è indispensabile evitare di toccarli o danneggiare le uova: anche in questo caso, in presenza di dubbi, è consigliabile contattare il personale della stazione forestale competente.

Animali selvatici sulle strade: prudenza alla guida

Le ore serali e notturne rappresentano un periodo particolarmente rischioso per chi viaggia in auto lungo le strade del Friuli-Venezia Giulia. Caprioli, cinghiali, cervi, volpi, tassi, ricci, rane e rospi sono frequentemente attivi in questi momenti della giornata. È necessario adottare comportamenti prudenti per evitare incidenti e, qualora si verifichi uno scontro con un animale selvatico, occorre contattare immediatamente le forze dell’ordine per soccorrere o rimuovere l’animale coinvolto.

Come comportarsi in caso di incidente con fauna selvatica

La Lipu sottolinea che gli animali selvatici costituiscono un patrimonio tutelato da specifiche norme. In caso di emergenza o necessità di informazioni dettagliate sul da farsi, sul sito ufficiale della Lipu è presente una sezione denominata “SOS animali”. Qui si possono trovare tutte le informazioni per gestire correttamente il fenomeno e intervenire nel pieno rispetto delle norme e degli animali.

Numeri utili per il recupero della fauna in Friuli-Venezia Giulia

In Friuli-Venezia Giulia, le procedure per il recupero della fauna selvatica variano a seconda delle province. A Trieste, la ditta Arca srl (345 2556155) è disponibile 24 ore su 24. A Gorizia, durante i giorni feriali dalle 8 alle 16 è possibile contattare le stazioni forestali di Monfalcone (0481 960709, 335 1313500) e del capoluogo (0481 81288, 335 1313497), mentre negli altri orari la ditta Arca. Nella provincia di Udine, invece, sono operativi l’Ispettorato forestale e la ditta Dordolo (800961969), che garantisce interventi urgenti negli orari notturni e festivi su richiesta delle autorità competenti. A Pordenone, infine, è attiva la ditta Borgo dei Bui (335 5636378), con modalità analoghe.

