Laurea magistrale ad honorem per Julio Velasco a Trieste

L’Università degli Studi di Trieste conferirà sabato 12 maggio alle ore 11 la laurea magistrale ad honorem in Psicologia a Julio Velasco, attuale commissario tecnico dell’Italvolley femminile. L’importante riconoscimento celebra il ruolo fondamentale che Velasco ha avuto nel mondo dello sport e della pallavolo, valorizzando il potenziale individuale e collettivo attraverso metodi innovativi.

Julio Velasco, un rivoluzionario della pallavolo

Noto in tutto il mondo dello sport per aver rivoluzionato le tecniche di allenamento e gestione mentale degli atleti, Julio Velasco è stato protagonista di alcuni tra i più grandi successi della pallavolo italiana. Dopo i primi successi in Argentina e gli importanti scudetti vinti a Modena, Velasco ha guidato la cosiddetta “Generazione di fenomeni”, portando la Nazionale maschile italiana ai vertici mondiali a partire dalla fine degli anni Ottanta.

Un curriculum eccezionale

Nel corso della sua carriera, Velasco ha ottenuto risultati straordinari, diventando il primo allenatore nella storia della pallavolo a vincere titoli con le nazionali di tre continenti diversi. Tra i suoi recenti successi spicca la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, che ha ulteriormente confermato il suo straordinario talento e la sua capacità di innovare continuamente.

Psicologia dello sport, la chiave del successo di Velasco

L’Università di Trieste, tramite il Dipartimento di Scienze della Vita che ospita da 25 anni un laboratorio specializzato nella Psicologia dello sport, ha scelto Velasco per il suo eccezionale contributo nella diffusione di tecniche mentali innovative applicate allo sport. Il coach argentino è stato infatti un vero pioniere nell’applicazione della psicologia dello sport, puntando sulla forza mentale degli atleti come elemento essenziale al pari della preparazione fisica e tecnica.

La cerimonia ufficiale all’Università di Trieste

La cerimonia di conferimento si svolgerà nell’aula magna dell’ateneo triestino. Sarà un momento solenne e significativo, che riconoscerà ufficialmente il grande impatto di Velasco non solo sul volley, ma su tutto lo sport internazionale. Un omaggio che premia non solo i suoi successi sportivi, ma anche l’approccio umano e psicologico che ha saputo integrare nei suoi metodi di allenamento.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook