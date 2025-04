Pordenone, nuova truffa ai danni di una donna anziana

Non sembra avere fine il triste fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. Questa volta la vittima è stata una donna di 85 anni, residente in via Jacopo Tomadini a Pordenone, ingannata da un uomo che si è presentato alla sua porta con l’inganno di essere un tecnico incaricato di verificare gli impianti idrici.

Il modus operandi del truffatore

Il fatto è avvenuto nella giornata di martedì 29 aprile. Il malvivente ha bussato alla porta della signora anziana, chiedendo con gentilezza e professionalità il permesso di entrare in casa per effettuare alcune verifiche alla rete idrica. L’anziana, inconsapevole delle vere intenzioni dell’uomo, ha permesso l’accesso all’abitazione. Una volta entrato, il falso tecnico ha rapidamente passato al setaccio le stanze, impossessandosi di gioielli per un valore complessivo di circa 5 mila euro. Subito dopo ha fatto perdere le proprie tracce.

La pronta reazione dell’anziana vittima

Appena si è resa conto del raggiro subìto, la donna ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto è prontamente intervenuta una volante della Questura di Pordenone, accompagnata dal personale della polizia scientifica, per effettuare i primi rilievi e raccogliere la testimonianza dettagliata della vittima.

Le indagini per individuare il responsabile

Adesso spetta agli investigatori della Questura di Pordenone ricostruire l’accaduto con estrema attenzione. Gli agenti hanno già raccolto tutte le informazioni disponibili e provvederanno a visionare attentamente i filmati del sistema di videosorveglianza della zona. L’obiettivo principale è quello di identificare l’autovettura utilizzata dal truffatore, elemento cruciale per risalire alla sua identità e fermare una possibile escalation di episodi analoghi.

La necessità di sensibilizzare gli anziani

Questo episodio mette ancora una volta in evidenza la necessità di sensibilizzare maggiormente la popolazione anziana contro questo tipo di reati. Autorità locali e forze dell’ordine consigliano massima cautela e suggeriscono di verificare sempre l’identità di tecnici e operatori, magari contattando direttamente gli enti interessati prima di permettere l’accesso alle abitazioni. La prevenzione, infatti, rimane l’arma più efficace per evitare simili truffe.

