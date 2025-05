Ex Flex Trieste, Vertus al lavoro per trovare nuovi investitori

Si è svolto al Mimit il primo incontro di monitoraggio della vertenza AdriaTronics, ex Flex di Trieste, dopo l’accordo siglato a inizio aprile. Al termine del tavolo, le segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm hanno diffuso un comunicato congiunto in cui si evidenzia l’avvio di una fase concreta: sono in partenza lettere per una presa di contatto con 203 aziende, selezionate per affinità produttive con il know-how sviluppato dal sito triestino.

I settori interessati sono ampi e strategici, spaziando dalla meccatronica alla robotica, fino alla difesa e all’aeronautica. Due di queste aziende, provenienti dal settore meccatronico, sarebbero già in uno stadio avanzato di valutazione per un possibile subentro.

Vertus ufficializza il proprio ruolo di advisor

Durante l’incontro, è avvenuta anche la presentazione ufficiale da parte di AdriaTronics dell’advisor Vertus, incaricato di individuare un compratore industriale in grado di garantire continuità occupazionale. L’obiettivo condiviso è trovare un soggetto industriale accreditato che possa acquisire l’intero sito produttivo, senza soluzioni intermedie che potrebbero compromettere l’integrità dell’impianto e della forza lavoro.

Tempistiche serrate: primi riscontri entro fine maggio

Vertus ha delineato un cronoprogramma preciso, con scadenze ravvicinate: entro fine maggio è attesa una prima raccolta di riscontri, mentre a giugno ci si aspetta una o due manifestazioni vincolanti di interesse. Il percorso dovrebbe condurre a una possibile trattativa finalizzata entro settembre. I sindacati, pur apprezzando la chiarezza del piano, hanno insistito sulla necessità di un monitoraggio costante e rigoroso, vista la brevità dei tempi a disposizione.

Presenze istituzionali e prossimo appuntamento

Al tavolo erano presenti, oltre ad AdriaTronics, anche la Regione Friuli-Venezia Giulia, Confindustria Alto Adriatico, Invitalia, Cgil Cisl Uil e le Segreterie Territoriali di FIM FIOM UILM. Il prossimo incontro di aggiornamento presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato fissato per martedì 24 giugno alle ore 14.30.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook