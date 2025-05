Edilizia convenzionata, il modello Vienna ispira il Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio del Friuli-Venezia Giulia, Cristina Amirante, ha recentemente compiuto una significativa visita istituzionale a Vienna per approfondire le politiche avanzate della capitale austriaca nell’ambito del social housing e della rigenerazione urbana. Un viaggio che conferma l’interesse della regione a sviluppare modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica.

Vienna, un secolo di social housing

Vienna vanta un’esperienza centenaria nell’edilizia residenziale sociale, diventando un punto di riferimento internazionale. Durante la visita, sono stati esplorati alcuni quartieri simbolo, come il complesso residenziale Nussbaumallee, la zona urbanistica Breitenfurter Strasse, il quartiere Seestadt Wien Aspern e lo Studentato Base 11 low-cost. Tutti esempi di progetti pubblici che combinano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e alta qualità architettonica.

Rigenerazione urbana e riconversione sostenibile

La delegazione regionale, cui ha partecipato anche Ater Trieste, ha dedicato particolare attenzione a interventi di rigenerazione urbana che trasformano vecchie aree industriali in nuovi spazi residenziali, caratterizzati da verde, servizi integrati e forte coesione sociale. Questi progetti rappresentano un’importante opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.

Cristina Amirante ha sottolineato come due elementi cruciali abbiano caratterizzato tutte le esperienze visitate: l’integrazione urbanistica e la qualità architettonica. L’edilizia residenziale convenzionata non deve più essere considerata separata dal tessuto urbano, ma inclusa in un progetto più ampio che comprenda servizi di welfare, mobilità, spazi pubblici e coesione sociale.

Obiettivo: aumentare gli alloggi convenzionati

Attualmente, il Friuli-Venezia Giulia conta circa mille alloggi di edilizia convenzionata. L’obiettivo dell’amministrazione è aumentare tale numero, attraverso la riconversione di residenze esistenti e la costruzione di nuovi complessi abitativi. Fondamentale sarà il dialogo con gli Ordini professionali e stakeholder privati, per la definizione di bandi innovativi che riflettano una visione moderna e inclusiva dell’abitare.

L’assessore Amirante ribadisce l’impegno regionale a ispirarsi alle migliori pratiche europee per sviluppare un’edilizia residenziale pubblica di qualità, capace di rispondere alle nuove esigenze abitative, favorendo la coesione sociale e la sostenibilità ambientale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook