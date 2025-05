Dalla Serie D all’Europa League: la favola di Guglielmo Vicario

Dieci anni fa Guglielmo Vicario calcava il campo dello stadio Tognon con la maglia del Fontanafredda, squadra friulana militante in Serie D. Oggi, a distanza di un decennio, è campione dell’Europa League con il Tottenham, protagonista di una delle storie più emozionanti del calcio italiano recente. Il portiere, originario del Friuli, era stato scartato dall’Udinese: troppo affollato il reparto portieri, con Alex Meret e Simone Scuffet considerati i titolari del futuro.

L’ascesa tra i professionisti

Costretto a ripartire dal basso, Vicario non si è arreso. Dopo l’esperienza a Fontanafredda, è stato notato dal Venezia, dove ha cominciato a farsi largo tra i professionisti. Fino al 2019 ha difeso i pali della squadra lagunare, per poi passare al Perugia e quindi al Cagliari, dove arriva l’atteso esordio in Serie A l’11 aprile 2021.

L’exploit all’Empoli e il grande salto in Premier League

Il talento di Vicario esplode definitivamente all’Empoli, neopromosso in Serie A: prestazioni costanti, leadership e parate decisive gli valgono l’interesse di club internazionali. Il salto di qualità arriva nel giugno 2023, quando il Tottenham sborsa 20 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.

La fascia di capitano e la rinascita dopo l’infortunio

Il 26 settembre 2024, Vicario debutta nelle coppe europee con la maglia degli Spurs, indossando la fascia di capitano: un riconoscimento straordinario per il ragazzo di Udine. Ma il destino gli riserva una battuta d’arresto: il 25 novembre subisce un infortunio alla caviglia destra che lo costringe a operarsi. Torna in campo il 16 febbraio, proprio in occasione della sfida contro il Manchester United.

Bilbao, 21 maggio 2025: il trionfo

Il sogno si completa a Bilbao, nella finale di Europa League del 21 maggio 2025. Di fronte ancora il Manchester United, e ancora Vicario protagonista. Il Tottenham vince il trofeo e il portiere friulano, tornato da poco in campo, si prende la sua personale rivincita sul destino.

