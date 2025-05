Trieste Convention Center: bilancio 2024 in utile e strategia vincente

L’Assemblea dei Soci di Trieste Convention Center SpA, gestore del Generali Convention Center Trieste, ha approvato all’unanimità il Bilancio 2024, confermando una crescita ben oltre le previsioni. Il fatturato ha toccato quasi 4 milioni di euro, segnando un +30,5% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA ha raggiunto il 34% del fatturato, uno dei migliori valori del settore in Italia. Il risultato netto è stato positivo per 230.804 euro, corrispondente al 6% del fatturato, superando di gran lunga l’obiettivo iniziale di pareggio.

Parallelamente, prosegue la riduzione dell’indebitamento bancario e si è completato con successo l’aumento di capitale da 1 milione di euro, portando il capitale sociale a 5,5 milioni di euro.

Nuovo Collegio Sindacale e revisione confermata

Durante l’assemblea è stato nominato anche il nuovo Collegio dei sindaci, composto da Luca Camerini (Presidente), Giuseppe Surace e Marco Carra. È stato inoltre confermato l’incarico di revisione contabile a PwC.

Espansione dell’attività e dei partecipanti

Il 2024 è stato un anno di forte espansione operativa:

278 giornate di occupazione della struttura (+21%)

della struttura (+21%) 87.000 partecipanti complessivi (+28%)

(+28%) 425 giornate-evento, incluse quelle di allestimento

Il centro ha ospitato eventi di ogni tipo: congressi medici, manifestazioni culturali, eventi aziendali, istituzionali e nuove fiere.

Un 2025 ricco di eventi e novità

Il calendario 2025 si preannuncia tra i più intensi mai registrati. Tra le novità figurano:

Birra Expo (31 maggio – 2 giugno)

(31 maggio – 2 giugno) Festival del Fitness (13 settembre)

Confermati eventi di punta come Tattoo Expo, Sea Summit – Barcolana, Fiera delle Professioni e Conferenza delle Regioni Italiane – Selecting Italy. In apertura d’anno, già grande successo per eventi come Parole_Ostili e Olio Capitale.

Obiettivi strategici per il triennio 2025–2027

Il piano industriale prevede:

Utile continuativo di bilancio

EBITDA tra il 30% e il 32%

Manutenzioni senza aumento dell’indebitamento

Valorizzazione dell’area fronte mare

La strategia si fonda su cinque pilastri, tra cui la massima duttilità d’uso, la valorizzazione del brand legato a Generali, il coinvolgimento del territorio, l’apertura ai giovani e lo sviluppo dell’area marittima.

Le parole del presidente Morelli

Il presidente Roberto Morelli ha dichiarato:

“In pochi anni è nata un’infrastruttura capace di generare valore per il territorio. Il centro è oggi un punto di riferimento nazionale e internazionale, grazie alla sua versatilità, al legame con la città e al turismo congressuale di qualità. Il rapporto con Generali, insieme a tutti gli azionisti, rappresenta un elemento di prestigio e affidabilità”.

