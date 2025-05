Trionfo Under 19 FVG: Fedriga e Anzil celebrano i campioni regionali

“Un grande trionfo calcistico e una vittoria per tutta la comunità del Friuli-Venezia Giulia”: così il governatore Massimiliano Fedriga ha aperto la cerimonia di premiazione della rappresentativa Under 19 FVG, fresca vincitrice del Torneo delle Regioni 2025, svoltosi in Sicilia. L’evento si è tenuto il 27 maggio a Trieste, in un clima di grande entusiasmo.

Fedriga ha sottolineato il valore educativo dello sport, evidenziando come i giovani atleti imparino sacrificio, resilienza e spirito di squadra, qualità fondamentali anche al di fuori dell’ambito sportivo. “Chi pratica sport – ha detto – diventa un cittadino più consapevole e partecipe della comunità”.

Il successo di una squadra e di un’intera regione

Guidata da Roberto Bortolussi, la formazione del Friuli-Venezia Giulia ha superato in finale i pari età del Piemonte Valle d’Aosta, campioni in carica. Sulle maglie, il brand “Io sono FVG”, simbolo dell’identità regionale, che accompagna sempre più iniziative sportive e culturali.

“Lo sport è un veicolo straordinario per promuovere il nostro territorio”, ha affermato Fedriga, ricordando gli ottimi risultati ottenuti abbinando il marchio FVG alle principali realtà sportive professionistiche regionali.

Un impegno concreto per lo sport dilettantistico

Il governatore ha rimarcato come la Regione stia investendo risorse significative nel settore sportivo, con particolare attenzione alle realtà dilettantistiche. “Continueremo a sostenere questo movimento che rappresenta una delle bandiere della nostra regione”, ha assicurato.

Il plauso di Anzil e l’orgoglio per la tradizione calcistica

Alla cerimonia era presente anche il vicegovernatore Mario Anzil, con delega allo Sport, che ha espresso grande soddisfazione per il titolo conquistato dai giovani calciatori.

Anzil ha evidenziato la vitalità del calcio giovanile in FVG, ricordando i successi recenti di giocatori come Alex Meret, campione d’Italia con il Napoli, e Pietro Comuzzo, autore del suo primo gol in Serie A con la Fiorentina. “Siamo convinti – ha dichiarato – che anche questi ragazzi sapranno far brillare il nome del Friuli-Venezia Giulia in futuro”.

Riconoscimenti speciali e futuro promettente

Durante la cerimonia, organizzata dal Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti, il governatore ha consegnato una targa speciale al presidente Giancarlo Abete, sottolineando il legame tra le istituzioni e il mondo dello sport.

La vittoria dell’Under 19 FVG è un orgoglio per tutta la regione, non solo per il risultato sportivo, ma per il messaggio che trasmette: impegno, identità e crescita attraverso lo sport.

