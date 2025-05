Triestina penalizzata di 9 punti nel 2025/2026

La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale: la Triestina partirà con 9 punti di penalizzazione nel campionato 2025/2026. Il verdetto è stato emesso dalla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale, che ha comminato la pesante sanzione a causa dei mancati pagamenti entro la scadenza del 16 aprile scorso.

Le conseguenze per la società e i vertici

Non solo penalizzazione in classifica: il Tribunale ha disposto anche sette mesi di inibizione per i vertici societari, ossia per il presidente Ben Rosenzweig e per l’amministratore delegato Sebastiano Stella. Una doppia batosta che complica ulteriormente il futuro sportivo e gestionale della società alabardata.

Il rischio di un campionato in salita

Il prossimo campionato di Serie C si prospetta ora come una vera e propria scalata per la Triestina. Partire con un handicap di nove punti significa dover rincorrere sin dall’inizio, in un torneo che già di per sé richiede il massimo impegno per ottenere risultati e stabilità. La penalizzazione rischia di compromettere gli obiettivi stagionali e di mettere sotto pressione squadra, staff tecnico e società.

La questione economica ancora aperta

A complicare ulteriormente il quadro c’è la questione economica: la società deve ancora saldare le pendenze relative alla prossima scadenza del 4 giugno e perfezionare l’iscrizione al campionato entro il 6 giugno. Solo se arriveranno i fondi promessi dagli Stati Uniti, l’Unione potrà realmente confermare la sua presenza nella prossima Serie C.

Il futuro rimane incerto

Alla luce degli ultimi sviluppi, ogni previsione sul futuro della Triestina va fatta con estrema cautela. Il condizionale resta d’obbligo, perché tutto dipenderà dalla effettiva disponibilità economica della proprietà e dalla capacità di onorare gli impegni finanziari imminenti. In caso contrario, lo scenario potrebbe aggravarsi ulteriormente.

