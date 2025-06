Nel corso del 2024, il Porto di Trieste ha registrato una significativa crescita delle attività portuali. I dati parlano chiaro: oltre 41 milioni di tonnellate di merci liquide movimentate, tra cui petrolio, gas e prodotti chimici, con un incremento del 10,64% rispetto all’anno precedente. Sono stati gestiti inoltre 842 mila container, 505 mila passeggeri e ben 318 mila veicoli, numeri che testimoniano il ruolo fondamentale dello scalo giuliano nell’economia marittima.

Trieste e il ruolo chiave per il Friuli-Venezia Giulia

Proprio per approfondire questo ruolo di driver socio-economico, Confcooperative Lavoro e Servizi Fvg ha organizzato un incontro cruciale intitolato “La sottile linea blu”, previsto per giovedì 12 giugno presso lo Spazio Regus, Sala Sissi, in Riva T. Gulli 12, a Trieste. L’obiettivo è chiarire come il Porto possa continuare ad essere motore non solo della città di Trieste, ma anche dell’intera economia regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Interventi di rilievo istituzionale e professionale

L’evento si aprirà con i saluti del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, del presidente di Confcooperative Fvg, Daniele Castagnaviz, e del presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi Fvg, Maurizio Era. Seguiranno interventi prestigiosi, tra cui quelli di Alessia Rosolen, assessore regionale al Lavoro, Everest Bertoli, assessore comunale alle Politiche Finanziarie, e Antonio Gurrieri dell’Autorità di sistema portuale.

A rappresentare il settore crocieristico sarà Franco Palmiro Mariani, amministratore delegato di Trieste Terminal Passeggeri spa. Si approfondirà inoltre la relazione tra il porto e lo sviluppo urbano grazie alla presenza di Sandra Primiceri, vicepresidente del Consorzio di sviluppo economico locale dell’Area Giuliana.

La cooperazione come leva economica

Durante l’evento, il presidente nazionale di Confcooperative Lavoro e Servizi, Massimo Stronati, e il segretario nazionale Fit-Cisl, Maurizio Diamante, offriranno spunti importanti sull’impatto cooperativo in questo settore. In Italia, infatti, oltre 210 cooperative operano nei servizi portuali, generando un fatturato aggregato che supera i 310 milioni di euro e occupando circa 5.250 addetti.

Un dibattito aperto e coordinato

L’incontro sarà coordinato da Riccardo Coretti, direttore della testata online AdriaPorts, che modererà il dibattito per garantire che emergano le principali sfide e opportunità derivanti dalla posizione strategica del Porto di Trieste, valorizzando così il suo ruolo di attivatore economico regionale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook