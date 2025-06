Fedriga: “L’innovazione nasce dalla sinergia tra pubblico e privato”

“La partnership tra pubblico e privato è fondamentale per creare nuove opportunità per il territorio e dare risposte ai cittadini sul fronte dell’innovazione.” Con queste parole il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha aperto il suo intervento durante il convegno “Open Innova(c)tion: modelli di ecosistemi territoriali delle Scienze della vita a confronto”, svoltosi a Trieste il 12 giugno.

Fedriga ha sottolineato come le strategie comuni tra Regioni italiane e a livello europeo siano determinanti per un reale sviluppo del settore, mettendo insieme competenze e specializzazioni differenti. In questo contesto, il Friuli-Venezia Giulia si candida a giocare un ruolo di primo piano grazie a un ecosistema innovativo già consolidato e caratterizzato da numerosi poli di eccellenza distribuiti sul territorio.

Il progetto dell’innovation hub nel Porto Vecchio

Uno dei punti centrali del discorso del presidente della Regione è stato il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste, definito da Fedriga come “la più grande area di riqualificazione sul mare in un centro cittadino in Europa”.

L’obiettivo è la creazione di un innovation hub che diventi un luogo fisico di incontro e collaborazione tra realtà imprenditoriali, università e startup, alimentando così il tessuto economico e tecnologico regionale e nazionale.

Collaborazioni interregionali per un sistema Paese forte

Fedriga ha inoltre evidenziato le sinergie già attive con le Regioni Toscana e Campania, rappresentate al convegno dall’assessore campano alla Ricerca, Valeria Fascione. Queste collaborazioni puntano a costruire un sistema Paese competitivo nel settore delle scienze della vita, rafforzando la posizione dell’Italia a livello europeo.

“Si tratta di un modello da promuovere con responsabilità e consapevolezza, nella certezza che nessun soggetto possa essere autosufficiente in questa sfida”, ha precisato Fedriga.

L’importanza del contesto internazionale

Nella sua analisi, il governatore ha ampliato lo sguardo al contesto internazionale e geopolitico, rimarcando il ruolo centrale della ricerca non solo per lo sviluppo economico ma anche per la tutela della democrazia e il mantenimento della leadership produttiva europea.

“Non è una sfida tra Paesi, ma una collaborazione costruttiva che punti a semplificare e uniformare le norme che regolano lo sviluppo tecnologico del Continente”, ha concluso il presidente del Friuli-Venezia Giulia.

L’intervento di Fedriga si inserisce dunque in una visione strategica ampia, dove innovazione, collaborazione e responsabilità condivisa diventano i cardini per un futuro di crescita sostenibile e competitiva.

