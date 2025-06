Siccità in Carso: appello dei comuni a risparmiare acqua

Nei comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino è scattato un vero e proprio appello alla cittadinanza: serve limitare l’uso dell’acqua. A lanciare l’allarme sono stati i sindaci Igor Gabrovec, Monica Hrovatin e Tanja Kosmina, dopo che l’Acquedotto del Carso ha segnalato un consumo definito “elevato”, in particolare legato all’irrigazione e all’uso domestico di acqua potabile.

Situazione aggravata dalla siccità e dalle alte temperature

Il richiamo all’uso responsabile è legato alle condizioni climatiche anomale che stanno interessando il Carso: temperature eccezionalmente alte e assenza di precipitazioni significative. Un quadro che preoccupa gli amministratori locali e che ha spinto alla pubblicazione di un avviso ufficiale indirizzato ai residenti dei tre comuni, in cui si invita ad adottare comportamenti parsimoniosi ed efficaci per ridurre i consumi idrici.

I consigli pratici per risparmiare acqua

L’appello dei sindaci non si limita a un’esortazione generica, ma si traduce in una serie di azioni concrete che ogni cittadino può mettere in atto:

Controllare il corretto funzionamento degli impianti idrici e di irrigazione;

degli impianti idrici e di irrigazione; Utilizzare tecnologie e dispositivi che limitano lo spreco d’acqua;

che limitano lo spreco d’acqua; Avviare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico ;

; Preferire la doccia alla vasca da bagno;

alla vasca da bagno; Lavare frutta e verdura in ammollo , riutilizzando poi l’acqua per le piante;

, riutilizzando poi l’acqua per le piante; Non lasciare scorrere l’acqua inutilmente, ad esempio durante la rasatura o il lavaggio dei denti.

Piccoli gesti, grandi risultati anche in bolletta

Secondo i tre primi cittadini, adottare queste semplici misure non solo può contribuire a contenere i consumi idrici, ma rappresenta anche un’occasione per risparmiare economicamente. “Piccoli gesti quotidiani – sottolineano – possono fare la differenza sia per l’ambiente che per le tasche delle famiglie”.

Una misura temporanea ma fondamentale

L’appello ha carattere temporaneo, ma i sindaci non escludono la possibilità di ulteriori provvedimenti in futuro, in base all’evolversi della situazione climatica e idrica. L’invito, dunque, è quello di collaborare fin da subito per affrontare con responsabilità un problema che coinvolge tutta la comunità.

