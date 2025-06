Chiusura H4, Amirante: “Misure per salvaguardare la logistica regionale”

La chiusura della superstrada slovena H4 Razdrto-Vipava-Ajdovščina rappresenta un serio ostacolo per il traffico merci in transito tra la Slovenia e il Friuli-Venezia Giulia, con gravi ricadute sull’Interporto Sdag di Gorizia e sull’intera filiera logistica isontina. A lanciare l’allarme è stata l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, durante una seduta del Consiglio regionale.

Raggiunto un primo risultato: chiusura ridotta

Grazie a un’azione sinergica con la Prefettura di Trieste e gli operatori del settore, la Regione ha ottenuto una riduzione del periodo di chiusura: dai previsti due anni e mezzo si passerà a sette mesi suddivisi su due anni non consecutivi. La nuova pianificazione prevede 100 giorni di chiusura nel 2025 a partire da metà agosto, e 120 giorni nel 2026 da fine luglio a fine novembre.

Nessuna deroga concessa per strade alternative

Nonostante i numerosi tentativi e interlocuzioni con le autorità slovene, non è stato possibile ottenere deroghe per l’utilizzo della parallela strada regionale slovena, che avrebbe potuto rappresentare un’importante via alternativa per i trasportatori dell’Isontino.

Interventi normativi e investimenti regionali in arrivo

La Regione è determinata a intervenire con misure normative da inserire nella prossima manovra di assestamento, con l’obiettivo di mitigare gli effetti negativi della chiusura dell’H4. Tra queste, l’assessore Amirante ha annunciato l’intenzione di:

Rendere gratuiti i servizi offerti da Sdag all’Interporto di Gorizia;

all’Interporto di Gorizia; Copertura regionale dei costi del pedaggio del Lisert, per favorire l’uscita a Villesse e agevolare il traffico verso Gorizia.

Sdoganamenti più rapidi e tecnologie anti-ingorgo

Per rispondere alle esigenze degli spedizionieri, la Regione è in trattativa con l’Agenzia delle Dogane per ottenere un potenziamento del personale dedicato allo sdoganamento delle merci, così da garantire tempistiche più rapide e rendere il servizio più competitivo. Inoltre, nei periodi critici, saranno attivati sistemi tecnologici coordinati con la Prefettura per evitare code e congestioni autostradali, soprattutto nei mesi estivi ad alta densità di traffico.

Un’azione concertata per difendere la logistica regionale

L’insieme di queste iniziative dimostra la determinazione della Regione Friuli-Venezia Giulia nel contenere gli effetti della chiusura della H4, attraverso una visione strategica e condivisa con tutti gli attori coinvolti, salvaguardando così uno dei comparti più sensibili dell’economia regionale.

