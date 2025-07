Ricostruzione e solidarietà, il ponte FVG-Odessa prende forma

A Trieste il governatore Massimiliano Fedriga ha ricevuto il collega ucraino Oleh Kiper per definire gli ultimi dettagli del Memorandum of Understanding che sarà firmato l’11 luglio alla Ukrainian Recovery Conference di Roma. L’intesa mira a costruire una collaborazione duratura che prosegua anche dopo la fine del conflitto.

La URC 2025 riunirà il 10-11 luglio governi, imprese e territori per disegnare la rinascita economica e sociale dell’Ucraina. Il coinvolgimento diretto delle regioni è uno degli assi portanti del summit di Roma.

Agricoltura, vino e logistica: i pilastri economici

Il protocollo prevede scambi nel settore agricolo – cuore produttivo dell’area di Odessa – e valorizza il know-how vitivinicolo e le infrastrutture logistiche di Friuli-Venezia Giulia come porta verso i mercati europei.

Sul fronte culturale e formativo nasceranno programmi congiunti tra atenei, ITS e centri di ricerca, dal doppio diploma ai progetti Erasmus+ dedicati alla ricostruzione, con l’obiettivo di far ripartire competenze e capitale umano.

Protezione civile, esportare il modello FVG

La Regione propone di trasferire il proprio modello di Protezione civile – già riferimento in Italia per prevenzione e gestione delle emergenze – per supportare Odessa nell’istituzione di un sistema organizzato di soccorso e resilienza.

Tra i capitoli sociali, FVG si dichiara pronta a ospitare i bambini di Odessa colpiti dalla guerra, offrendo accoglienza, supporto psicologico e continuità scolastica. Un tassello che integra gli interventi per la tutela dei minori nelle zone di conflitto.

Tre accordi nazionali per Odessa in arrivo

Parallelamente, durante la URC 2025 l’Italia firmerà con Kiev tre accordi da oltre 63 milioni di euro per monumenti, sanità pediatrica e sistemi di irrigazione nella regione di Odessa: un ecosistema di progetti che si affianca all’intesa regionale FVG-Odessa.

