E-commerce “Fattorie Friulane”: +158% nelle vendite in un anno

“Il 2024 rimarrà nei ricordi di molti di noi”, ha affermato il presidente dell’Associazione Allevatori FVG, Renzo Livoni, in occasione dell’Assemblea dei soci. L’anno appena concluso è stato infatti storico per la zootecnia italiana, segnato da prezzi del latte mai raggiunti prima, ma soprattutto da una stabilità economica mai vista nel settore.

Dopo anni difficili segnati dall’impennata dei costi delle materie prime, finalmente i margini per gli allevatori sono tornati a essere soddisfacenti. Il prezzo medio del latte alla stalla ha mostrato un trend positivo: 0,53 €/litro a giugno 2024, 0,58 €/litro a dicembre, fino a 0,60 €/litro mantenuti nel primo semestre 2025.

Le consegne di latte tornano a crescere

Accanto all’andamento positivo dei prezzi, anche la produzione ha mostrato segnali di ripresa. Dopo un calo del 7,57% nel 2023, il 2024 ha registrato un aumento dell’1,20% nelle consegne, per un totale di 243.653 tonnellate di latte. Nei primi quattro mesi del 2025 la situazione si conferma stabile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

E-commerce “Fattorie Friulane”: +158% di vendite in un anno

Un altro punto di forza dell’Associazione è stato il successo dell’e-commerce “Fattorie Friulane”, la piattaforma digitale che aggrega oltre 60 imprese locali. Il direttore uscente Andrea Lugo ha sottolineato che il portale ha raggiunto oltre 50.000 follower e occupa il secondo posto tra i siti italiani di vendita agroalimentare più apprezzati, dietro solo a “Pur Sudtirol”.

Nel 2024 le vendite hanno toccato i 124.400 euro, contro i 48.058 euro del 2023, segnando un +158%. Questo incremento conferma l’interesse crescente per i prodotti locali e l’efficacia della strategia digitale dell’Associazione.

Cambio al vertice: Marco Bassi nuovo direttore

Dopo 13 anni di direzione, Andrea Lugo lascia l’incarico per pensionamento, salutando l’Assemblea con soddisfazione per i traguardi raggiunti. A partire da luglio, la guida dell’Associazione sarà affidata a Marco Bassi, 43 anni, già responsabile del Settore Suinicolo e del Servizio Ambiente. Un passaggio di consegne che promette continuità e rinnovamento, per affrontare le nuove sfide del settore.

Uno scenario promettente per la zootecnia friulana

L’insieme di questi dati e cambiamenti segnala un momento di rinnovato entusiasmo per il settore lattiero-caseario regionale. Prezzi in crescita, vendite digitali in espansione e una nuova guida strategica rappresentano una base solida per guardare con fiducia al futuro dell’allevamento in Friuli-Venezia Giulia.

