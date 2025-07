La realizzazione di un parcheggio multipiano a servizio del nuovo ospedale e la riqualificazione di Casa Serena sono al centro delle priorità discusse tra l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi e il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, durante un recente incontro in municipio.

Parcheggio multipiano per l’Ospedale di Pordenone

L’assessore Riccardi ha evidenziato la necessità urgente di risolvere le criticità legate alla viabilità e alla carenza di parcheggi attorno al nuovo ospedale in via Montereale. Per rispondere a questa esigenza, il Comune sta progettando di riconvertire l’attuale area del magazzino comunale di vial Rotto in un moderno parcheggio multipiano.

Questo intervento, che prevede il trasferimento delle attuali attività del magazzino in altra sede, consentirà di ampliare notevolmente gli spazi destinati alla sosta, fornendo una risposta concreta ai disagi attuali e futuri che interesseranno cittadini e personale sanitario con la piena operatività del nuovo ospedale.

Casa Serena: verso un futuro di inclusione e assistenza

Parallelamente, è stato affrontato il tema della riqualificazione di Casa Serena in via Revedole, struttura che sarà sottoposta a un significativo intervento di adeguamento strutturale e funzionale non appena completata la nuova casa di riposo prevista nel quartiere di Villanova.

Secondo Riccardi, l’obiettivo è di trasformare Casa Serena in un centro moderno dedicato a persone con autosufficienza parziale o lieve non autosufficienza, puntando sull’inclusione e sull’invecchiamento attivo, creando così una risorsa innovativa per la comunità pordenonese.

Collaborazione tra Regione e Comune

L’incontro ha ribadito la piena disponibilità della Regione Friuli-Venezia Giulia a collaborare con il Comune di Pordenone nella realizzazione di soluzioni integrate, efficaci e sostenibili. Riccardi ha sottolineato come questi due interventi siano strategici per il miglioramento della qualità della vita urbana e sociosanitaria.

La collaborazione tra le due istituzioni garantirà un futuro funzionale e più sicuro sia per l’area ospedaliera che per quella destinata all’assistenza degli anziani, rispondendo concretamente ai bisogni emergenti della popolazione.

