Vidulis unita nel ricordo di Nadia Orlando, una marcia contro la violenza sulle donne

A Vidulis di Dignano, ieri 27 luglio, la comunità locale si è riunita per ricordare Nadia Orlando, la giovane vittima di femminicidio uccisa nel 2017 dal suo fidanzato. L’evento, molto partecipato e carico di emozione, ha avuto lo scopo di rinnovare il ricordo della ragazza e di lanciare un messaggio forte contro la violenza sulle donne.

Educazione e rispetto al centro dell’iniziativa

Durante la manifestazione, l’assessore regionale Barbara Zilli ha sottolineato l’importanza di tenere viva la memoria di Nadia, non solo per commemorare una giovane vita spezzata ma soprattutto per prevenire nuove tragedie. Zilli ha affermato che l’educazione e il rispetto reciproco devono diventare il fondamento della convivenza civile e che questo obiettivo passa necessariamente attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Il ruolo chiave delle nuove generazioni

“È proprio ai ragazzi e alle ragazze che oggi vogliamo rivolgerci”, ha dichiarato Zilli durante l’evento. “Devono crescere con la consapevolezza che il rispetto dell’altro è la base per una società giusta, sana e solidale“. L’assessore ha ribadito che solo con un’educazione costante e mirata è possibile costruire una comunità migliore e più sicura.

La gratitudine verso la comunità di Vidulis

L’assessore ha espresso sincera gratitudine ai promotori dell’evento, alla comunità locale e ai partecipanti. “Ogni passo fatto insieme in questa marcia – ha concluso Zilli – è un passo verso una società migliore”. Questo spirito di comunità e solidarietà ha permeato l’intera giornata, consolidando il senso di responsabilità sociale.

Un impegno collettivo contro la violenza di genere

L’iniziativa è stata un momento importante non solo per ricordare Nadia Orlando ma anche per ribadire l’impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere, ponendo l’accento sull’importanza della prevenzione, del dialogo e del rispetto reciproco come strumenti essenziali per garantire un futuro più sicuro e giusto per tutti.

