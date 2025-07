Le Friulane Circolari: la spiaggia di Lignano veste sostenibile con RE49

Ridurre gli sprechi, dare nuova vita ai materiali e valorizzare il territorio: questi gli ingredienti del progetto che ha dato vita alle Friulane Circolari, una collezione di calzature artigianali nate dal recupero dei teli dismessi degli ombrelloni e dei materassini della spiaggia di Lignano Pineta. Il progetto è frutto della collaborazione tra la Società Lignano Pineta e RE49, azienda friulana pioniera nella moda sostenibile e nell’economia circolare.

Dalla spiaggia alla passerella: la nuova vita dei materiali

Il presidente della Società Lignano Pineta, Giorgio Ardito, racconta come tutto sia nato da una visione comune: «Abbiamo iniziato donando i teli dismessi degli ombrelloni a RE49, e oggi, con il recupero anche dei teli dei materassini, siamo arrivati a creare una collezione che unisce tradizione e innovazione». Le Friulane Circolari sono parte della Linea Mare 2025 di RE49, presentata ufficialmente al PalaPineta.

Un design colorato e sostenibile

Le nuove friulane sono trendy, fresche, leggere e traspiranti, realizzate in cinque colori vivaci e caratterizzate dalla classica forma tondeggiante che avvolge il piede. «Ogni paio racconta due storie – spiega Nicola Masolini, cofondatore di RE49 –: quella del recupero di un materiale destinato allo smaltimento e quella della nostra tradizione artigianale». Un esempio concreto di moda etica e consapevole, capace di coniugare design contemporaneo, sostenibilità ambientale e valori territoriali.

Le radici antiche delle friulane

Le friulane – conosciute anche come furlane, scarpets o babusse – nascono in Carnia nell’Ottocento e rappresentano da sempre un simbolo di artigianalità e riuso intelligente. Un tempo realizzate con copertoni, juta e stoffe di recupero, erano le scarpe eleganti delle donne friulane. Più tardi arrivarono a Venezia, dove i gondolieri ne apprezzarono le suole antiscivolo in gomma. Oggi tornano protagoniste, versatili, genderless, eleganti e sostenibili, grazie a iniziative come quella di Lignano Pineta e RE49.

Un esempio virtuoso per il futuro

Il progetto delle Friulane Circolari rappresenta un modello da seguire: dimostra come sia possibile coniugare sostenibilità, innovazione e identità locale in un prodotto che parla di storia, bellezza e rispetto per l’ambiente. Una scelta lungimirante che potrebbe ispirare molte altre realtà del territorio e non solo.

