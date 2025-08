Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, le stelle del calcio accendono Lignano Sabbiadoro

La Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, ideata da Christian “Bobo” Vieri, debutta oggi all’U-Power Arena di Lignano Sabbiadoro, regalando al pubblico tre giorni di spettacolo, beneficenza e promozione del territorio.

Lignano si trasforma in capitale del padel

Secondo il governatore Massimiliano Fedriga, la manifestazione “arricchisce il panorama di eventi che mare e montagna regionali offrono al turista”, confermando lo sport come potente leva di marketing territoriale e coesione sociale.

Con il suo mix di spiagge dorate e impianti all’avanguardia, Lignano Sabbiadoro diventa per un weekend la meta ideale per gli amanti del padel, disciplina in costante crescita in Italia.

Le stelle del calcio in campo: oltre 2.700 presenze in Serie A

Oltre a Vieri, scenderanno in campo: Robert Acquafresca, Nicola Amoruso, Valerio Bertotto, Cristian Brocchi, Alessandro Calori, Germán Denis, Thomas Locatelli, Massimo Maccarone, Stefano Torrisi. Un dream team da 2.743 presenze e 486 gol in Serie A che promette spettacolo puro.

Programma del weekend

Venerdì 1 agosto 17:00 – Apertura villaggio sponsor e torneo amatoriale

Sabato 2 agosto 10:00 – Ripresa gare amatoriali 18:00 – Torneo “Legend” con Vieri & friends 21:30 – Charity Dinner al Mr. Charlie con asta benefica

Domenica 3 agosto 10:00 – Torneo amatoriale finale 18:00 – Gran finale Legend al tramonto sulla spiaggia



SOStegno 70 e la lotta al diabete di tipo 1

Anche quest’anno la Summer Cup abbraccia la solidarietà. I fondi raccolti sosterranno “Un brutto t1po”, progetto di SOStegno 70 che da oltre 20 anni finanzia la ricerca sul diabete di tipo 1 e supporta famiglie e bambini colpiti dalla malattia.

Impatto su economia e turismo

L’evento attira migliaia di appassionati, generando per Lignano e l’intera Friuli-Venezia Giulia un indotto stimato in oltre 2 milioni di euro tra hospitality, ristorazione e servizi turistici, oltre a un prezioso ritorno d’immagine internazionale.

La Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 conferma come lo sport possa essere volano di crescita turistica, intrattenimento di qualità e solidarietà concreta. Tre motivi per non perdere un appuntamento destinato a diventare un classico dell’estate friulana.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook