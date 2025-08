Viabilità: terza corsia A4, affidati i lavori per il tratto da San Donà e Portogruaro

È stato firmato oggi a Trieste l’importante contratto per la realizzazione della terza corsia sull’autostrada A4, nel tratto che collega San Donà di Piave a Portogruaro. L’intervento, dal valore complessivo di 870 milioni di euro, rappresenta un tassello fondamentale nel contesto del Corridoio V, asse strategico della rete transeuropea dei trasporti che collega il Nordest all’intera Europa.

Un investimento che rivoluziona la mobilità

A sottolineare l’importanza dell’opera è stato il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, anche nella sua veste di commissario delegato per la mobilità sull’autostrada A4. Fedriga ha precisato che l’intervento non rappresenta un semplice ampliamento, ma un rifacimento integrale della struttura autostradale, volto a migliorare sensibilmente la fluidità del traffico sia privato che commerciale e garantire una maggiore sicurezza stradale.

Dettagli economici e tempistiche

Il progetto nel suo insieme supera i 2 miliardi di euro, con un significativo contributo di Autostrade Alto Adriatico, che copre gran parte dell’investimento con fondi propri, mentre il finanziamento statale ammonta a 160 milioni di euro. I lavori, affidati al Consorzio Stabile Eteria (formato da Vianini Lavori spa, Itinera spa e I.Co.P spa), avranno una durata di poco più di 5 anni. Previsti incentivi economici per l’impresa in caso di anticipo nella consegna dell’opera.

Nessuna interruzione del traffico durante i lavori

Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione del traffico durante i lavori, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per gli automobilisti. Fedriga ha rassicurato che i cantieri non comporteranno il blocco del traffico autostradale, confermando l’importanza strategica e la portata economica del progetto, definito il più importante a livello nazionale tra quelli attualmente in corso.

Collaborazione virtuosa tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto

Alla cerimonia di firma erano presenti anche l’assessore regionale del Veneto al Bilancio Francesco Calzavara, il presidente di Autostrade Alto Adriatico Marco Monaco, e vari rappresentanti istituzionali, tra cui gli assessori Riccardo Riccardi e Cristina Amirante. La collaborazione tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto è stata evidenziata come fondamentale per il successo del progetto, che si integra con altre opere strategiche come la Pedemontana Veneta.

Marco Monaco, presidente di Autostrade Alto Adriatico, ha infine sottolineato come questa nuova infrastruttura rappresenti un punto di svolta, portando modernità, sicurezza e qualità ai cittadini e alle imprese del territorio.

