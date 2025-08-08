Viabilità: maxi cantiere sull’H4, pronto il piano anti-traffico da 250 mila euro

Per 100 giorni, dal 18 agosto al tardo novembre 2025, la superstrada H4 chiuderà in direzione Gorizia per la riqualificazione del manto stradale. «Vogliamo mantenere competitivo il valico di Gorizia anche nei mesi più critici», ha spiegato Cristina Amirante, assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, presentando la convenzione con SDAG Spa. L’intesa apre gratuitamente i piazzali di sosta attrezzati della piattaforma logistica da 650 000 m², garantendo servizi dedicati agli autotrasportatori.

Perché serve il piano anti-ingorgo

Il blocco dell’H4 costringerà i mezzi pesanti > 3,5 t diretti verso la Slovenia a deviare sull’autostrada A1 e a varcare il confine a Sežana/Fernetti (Trieste). Amirante avverte che, senza contromisure, si rischiano code chilometriche, congestione dei percorsi alternativi e un deciso impatto sull’economia goriziana.

Cosa prevede l’accordo economico

La Regione stanzierà 250 000 euro per compensare i mancati introiti di SDAG. Grazie alla collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, verrà garantita la reperibilità del personale per lo sdoganamento rapido delle merci, riducendo attese e costi per gli autotrasportatori.

Un successo di diplomazia transfrontaliera

Secondo Amirante, il dialogo con autorità italiane e slovene ha ridotto la chiusura da 2 anni a soli 7 mesi complessivi (100 giorni nel 2025 e 120 giorni da fine luglio 2026). Il dossier resta sul tavolo degli Stati Generali della Logistica del Nord-Est, con il supporto del Ministero dei Trasporti.

Prossime tappe

Fine novembre 2025 : riapertura al traffico dell’H4;

: riapertura al traffico dell’H4; Luglio 2026 : seconda chiusura di 120 giorni ;

: seconda chiusura di ; Continuo tavolo tecnico con operatori logistici per valutare ulteriori correttivi.

