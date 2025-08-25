Pordenone Fc parte forte: tre punti all’esordio con l’Ufm

Non poteva esserci esordio migliore per il Pordenone Fc, che inaugura la stagione con una vittoria preziosa. Nella prima partita del girone di Coppa Italia di Eccellenza, i neroverdi hanno superato per 1-0 l’Ufm allo stadio Boito di Monfalcone, sostenuti da un pubblico caloroso che non ha mai fatto mancare il proprio supporto.

La squadra allenata da mister Campaner ha saputo mantenere equilibrio e compattezza, sfruttando le occasioni concesse. La partita si è mantenuta bloccata sullo 0-0 fino a pochi minuti dalla fine del primo tempo. L’episodio più pericoloso per i ramarri era arrivato al 30°, quando Simone Toffoli aveva colpito l’incrocio dei pali con un colpo di testa su corner di Zamuner.

Il gol decisivo di Luca Toffoli

La svolta è arrivata al 42° minuto, quando il portiere avversario ha commesso fallo in area proprio su Simone Toffoli. L’arbitro ha concesso il rigore e dal dischetto si è presentato Luca Toffoli, che con freddezza ha firmato il primo gol stagionale del Pordenone. Una rete pesante, che ha regalato tre punti fondamentali ai neroverdi.

Nel secondo tempo l’Ufm ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pareggio, ma il Pordenone ha mostrato solidità ed efficacia difensiva, respingendo ogni tentativo con ordine e determinazione. Il triplice fischio ha sancito una vittoria di carattere, che porta entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi impegni.

Prossima sfida decisiva al Bottecchia

Con i tre punti conquistati in trasferta, il Pordenone può ora concentrarsi sulla prossima partita, in programma domenica 31 agosto allo stadio Bottecchia contro la Pro Gorizia. Un match che si preannuncia determinante per la qualificazione nel girone e che i ramarri affronteranno con la consapevolezza di avere iniziato col piede giusto.

