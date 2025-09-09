Rinasce Palazzo Fantoni a Gemona: memoria, architettura e servizi per il futuro del territorio

Rinasce Palazzo Fantoni (già Palazzo Scarpa, ex sede della Banca Popolare del Friuli), riaprendo come struttura polifunzionale al servizio della comunità. L’edificio — progettato dall’architetto Carlo Scarpa e completato da Luciano Gemin — diventa oggi un ponte tra memoria e futuro per Gemona del Friuli e per tutto il Friuli-Venezia Giulia.

Un progetto che unisce memoria e sviluppo

La riqualificazione restituisce alla città un luogo simbolico della ricostruzione post-sisma 1976, trasformandolo in centro di formazione e servizi. Come sottolineato dal governatore Massimiliano Fedriga, il palazzo è “una struttura viva” pensata per studenti, lavoratori e cittadini, capace di tenere insieme valenza architettonica, identità storica e utilità pubblica.

Università di Udine protagonista con Scienze Motorie in sede

Fin da questo anno accademico l’Università di Udine attiverà a Palazzo Fantoni il corso di laurea in Scienze Motorie, ampliando l’offerta formativa in Alto Friuli e creando nuove opportunità per i giovani che scelgono di restare o rientrare sul territorio.

Servizi in arrivo: Centro per l’impiego e Archivio del terremoto

Con il completamento dei lotti 2 e 3, la struttura sarà ulteriormente potenziata con un Centro per l’impiego, nuovo presidio per l’orientamento e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e l’Archivio del terremoto, luogo di tutela della memoria e di ricerca, a disposizione di studiosi, scuole e cittadini.

Investimenti e partenariato: le cifre chiave

Il progetto è un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato:

1,5 milioni di euro : contributo Regione per l’acquisto dell’immobile da parte del Comune di Gemona del Friuli;

: contributo per l’acquisto dell’immobile da parte del 1 milione di euro : contributo del Gruppo Fantoni per l’adeguamento degli spazi alle nuove finalità educative;

: contributo del per l’adeguamento degli spazi alle nuove finalità educative; 1,05 milioni di euro : risorse Regione + Stato per il Centro per l’impiego;

: risorse per il 1,8 milioni di euro: fondi Regione per l’Archivio del terremoto.

Si tratta di una primissima operazione di partenariato pubblico-privato sul territorio, indicata dall’assessore Barbara Zilli come strumento replicabile nelle future manovre regionali.

L’eredità di Marco Fantoni e la lezione di Carlo Scarpa

L’intitolazione a Marco Fantoni — “capitano d’industria” che sostenne la rinascita dopo il 1976 — riconosce il ruolo dell’imprenditoria radicata nel territorio. L’opera porta la firma ideale di Carlo Scarpa, testimonianza di grande architettura moderna capace di valorizzare il contesto e di rigenerare asset storici con funzioni contemporanee.

I protagonisti istituzionali

All’inaugurazione erano presenti, oltre al governatore Massimiliano Fedriga, gli assessori regionali Riccardo Riccardi e Barbara Zilli, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, il rettore uscente dell’Università di Udine Roberto Pinton, il sindaco Roberto Revelant, e Giovanni e Paolo Fantoni. Una rete istituzionale compatta che conferma l’obiettivo: mettere al centro la comunità con infrastrutture utili, belle e sostenibili.

Verso il 50° del sisma: un simbolo che parla alle nuove generazioni

A pochi mesi dal cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, Palazzo Fantoni diventa luogo di educazione civica e memoria attiva. Un segnale concreto di come il Friuli-Venezia Giulia sappia trasformare le difficoltà in crescita, investendo in formazione, lavoro e cultura della prevenzione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook